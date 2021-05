China erlaubt mehr Geburten : Wenn ein Kind zum Luxus wird

Am Mittwoch vergangener Woche sitzt der Hotelbesitzer Peter Wang in der südöstlichen chinesischen Region Guangxi im Auto und spricht über die hohen Kosten von Kindern. Dass Chinas Regierung ein paar Tage später Familien ein drittes erlauben wird, weiß Wang noch nicht. Doch er klingt nicht so, als werde er das Angebot annehmen. Sein Hotel steht oben in den Bergen in einem Dorf namens Longji, bei Touristen in der ganzen Welt bekannt für seine schönen Reisterrassen. Vor der Pandemie hat er es ausbauen lassen und dabei das beste Holz benutzt. Nun bleiben die Gäste aus dem Ausland aus, die in den guten Jahren im Schnitt 32 der 40 Zimmer belegt haben. Die Kosten der Familie jedoch laufen weiter. Besonders drücken die Ausgaben für die Kinder.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Wang, der nicht wirklich so heißt und aus Chinas Nordosten zugewandert ist, und seine Frau, eine Einheimische, haben zwei Töchter. Die ältere geht in der zwei Autostunden entfernt gelegenen und 5 Millionen Einwohner zählenden Stadt Guilin in die Grundschule. Dort sind die Lehrer besser als die in der Kreisschule. Die liegt zwar näher, doch die Absolventen schaffen es nur selten an die Universität. Damit Wang seine Tochter in der Stadt in die Schule schicken konnte, musste er dort aber erst eine Wohnung kaufen.