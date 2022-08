China will Geld zurück : Die Gläubiger Sri Lankas ziehen alle Register

Die Feuer am derzeitigen Brennpunkt Südasiens lodern weiter: Trotz des – vielleicht nur vorläufigen – Abschieds des Rajapaksa-Clans von der Regierungsmacht in Sri Lanka findet das Land noch keinen Weg in eine stabile Zukunft. Der Inselstaat brach im Frühjahr unter seiner Schuldenlast zusammen, immer mehr Menschen hungern, die Regierung wurde abgesetzt.

Die Inflationsrate liegt offiziell bei 83 Prozent. Arzneimittel und viele Grundnahrungsmittel sind nur auf dem Schwarzmarkt für horrende Preise zu ergattern. Entsandte des Internationalen Währungsfonds (IWF) verhandeln über die Rettung der strategisch wichtigen Insel vor der Südspitze Indiens. Das Ringen um die Macht auf der Ferieninsel geht weiter, während die Menschen leiden. Und die Großmächte China und Indien versuchen auf teils überraschende Weise, ihren Einfluss zu sichern oder auszubauen.

Der größte Gläubiger China

Viele hätten erwartet, dass Peking dem leidenden Eiland unter die Arme greift, Milliarden Dollar Nothilfe nachreicht. Immerhin ist China mit einem Anteil von knapp 20 Prozent an dessen Schuldenberg der größte bilaterale Geldgeber Sri Lankas, hat Milliarden Dollar in den Bau von Infrastruktur dort gepumpt und nach Rückzahlungsschwierigkeiten einen Teil mit Staatsfirmen übernommen – wie den strategisch wichtigen Hafen Hambantota, den es für 99 Jahre gepachtet hat. Bislang ist das nicht geschehen.

Wohl aber probiert Peking, ob sein langer Arm noch nach Colombo reicht: Das chinesische Marine-Forschungsschiff Yuan Wang 5 machte gegen den ausdrücklichen Wunsch der amerikanischen und indischen Regierungen für sechs Tage in Hambantota fest. Als Zugeständnis an Delhi musste es einen Tag auf See warten, denn an ihm beging Indien seinen Nationalfeiertag. Die Regierung unter Narendra Modi hätte die weltweiten Überschriften eingebüßt, wäre der weiße Koloss mit seinen vier riesigen Antennenbäumen am selben Tag in Sri Lanka angekommen.

Dass das Schiff aber überhaupt am Kai von Hambantota liegt, verweist auf den Einfluss, den China weiterhin auf Sri Lanka besitzt. Und es erinnert an die U-Boot-Affäre: Vor fünf Jahren wollte China eines seiner Marine-Unterseeboote ausgerechnet an dem Tag in Colombo festmachen lassen, für den Modi einen Besuch angesagt hatte. Der damalige Präsident Sri Lankas, Maithripala Sirisena, lehnte das vergiftete Angebot ab.

Gerade erst ließ sich der frühere General der Volksbefreiungsarmee und heutige Politologe in China, Zhou Bo, mit dem Satz zitieren: „Es wird nicht mehr lange dauern, bis China einen Flugzeugträgerverband in den Indischen Ozean entsendet. Was wird Indien dann erst machen?“ Das mag wundern, denn in den Monaten der Not hielt China seine Geldkoffer verschlossen.

Indien ist eng verbunden

Ganz anders Indien: Der riesige Nachbarstaat unterstützte Sri Lanka mit Zusagen und Dollar. Natürlich sah Modi in seiner zweiten Amtszeit die Chance, eine offene Flanke zu stärken. Dass sie sich überhaupt auftat, überraschte: Chinas Einfluss in Indiens Vorhof scheint eng mit dem Clan der Rajapaksas verbunden. Während der Präsidentschaft von Mahinda Rajapaksa zwischen 2005 und 2010 war er allerorten zu spüren. Dann gewann Delhi unter dessen Nachfolger an Boden, um ihn ab 2019 wieder an Peking zu verlieren, nachdem Gotabaya Rajapaksa das Ruder übernommen hatte.