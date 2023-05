Aktualisiert am

Bis zum zweiten Basislager am Achttausender Dhaulagiri hatten Daniel und sein Freund Matt es noch geschafft. Dann aber mussten die beiden Australier aus Perth umdrehen. „Es begann heftig zu schneien, Stein- und Schneelawinen krachten ins Tal, nach oben ging nichts mehr“, erzählen sie der F.A.Z. Ein solches Wetter Anfang Mai im Himalaja hatten auch die nepalesischen Sherpas nicht erwartet; 36 Maulesel und einer der Träger verloren am Berg ihr Leben.

„Der Klimawandel bringt enorme Wetterumschwünge mit sich, es ist trocken, wenn es regnen sollte, es schüttet in der Trockenzeit“, berichtet Yogesh Gauchan Thakali, mit 29 Jahren der jüngste Parlamentarier Nepals. Die „flash-floods“, unerwartete Sturzfluten, rissen Häuser und Dörfer weg, in der Regenzeit aber herrsche Dürre. „Der Vorteil ist, dass wir in immer höheren Gebieten Äpfel und Kartoffeln anbauen können. Nachteile aber sind die Unberechenbarkeit, die Katastrophen und die Probleme bei der Wasserversorgung“, sagt der Jungpolitiker im Gespräch.