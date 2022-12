Aktualisiert am

Nussbauern in Moldau : Die Globalisierung macht auch vor der Walnuss nicht halt

Kein Weihnachten ohne Walnüsse. Die EU ist ihr größter Importeur, für Farmer in Moldau ist sie der größte Markt. Doch Krieg und Globalisierung setzen ihnen zu.

Arbeiterinnen des moldauischen Nuss- und Trockenobsthersteller Monicol in Nimoreni, südlich von Chişinău. Bild: Andreas Mihm

Es ist nicht so, als hätten die zweieinhalb Millionen Menschen in der Republik Moldau nicht schon genug Probleme: Russlands Krieg in der Ukraine führt zu Stromausfällen, mitten im Winter liefert Gazprom trotz steigender Preise weniger Gas, die Wirtschaft schrumpft, die Inflation erreicht 31 Prozent, Zehntausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine müssen durchgefüttert werden. Und jetzt ist auch noch der Preis für Walnüsse im Keller. Ausgerechnet vor Weihnachten, wo sonst die Nachfrage aus Europa die Preise anziehen lässt.

Für das kleine, zwischen der Ukraine und Rumänien eingeklemmte, agrarisch geprägte Land ist das ein Problem. Wirtschaftsminister Dumitru Alaiba lud zu Wochenbeginn zum vorweihnachtlichen Krisentreffen. Denn Moldau ist im Walnussgeschäft ein Schwergewicht, auch wenn Carmina Vicol bei dem Gedanken erst einmal auflachen muss. Wie viel wiegt schon eine Walnuss: 10 Gramm?