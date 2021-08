Nach Corona-Fall : China macht drittgrößten Hafen der Welt teilweise dicht

Wieder ansteigende Corona-Fallzahlen in China bedrohen die weltweiten Lieferketten. Nachdem ein einziger Arbeiter positiv getestet worden war, schloss der nach Schanghai und Singapur drittgrößte Hafen der Welt im ostchinesischen Ningbo nahe Schanghai am Mittwochmorgen das Terminal Meishan.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Dieses wird normalerweise von einem Viertel der Fracht im Hafen durchlaufen. Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd warnte ihre Kunden, es könne zu Verzögerungen bei der Lieferung der Container kommen. Es ist völlig unklar, wie lange das Terminal geschlossen sein wird.

Als im Juni im Hafen Yantian in Shenzhen Coronafälle aufgetreten waren, hatten die Behörden den größten Umschlagsplatz in Südchina für einen ganzen Monat geschlossen. Dies hatte die Menge der abgefertigten Container um 70 Prozent sinken lassen und die Lieferketten auf der ganzen Welt durcheinandergewirbelt.

Tannenbäume und Holzspielzeug stapeln sich

Der Vorfall zeigt, wie kompromisslos die chinesische Regierung eineinhalb Jahre nach Ausbruch des Coronavirus in Wuhan weiter ihre Null-Covid-Strategie verfolgt. Als Ende Juli in der Stadt Yangzhou, die drei Autostunden von Schanghai entfernt liegt, ein paar Dutzend Coronafälle aufgetreten waren, ordnete die Regierung einen vollständigen Lockdown an. Am Mittwoch begann in der 4,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt der bereits sechste Massentest.

Acht Tage zuvor war eine 64 Jahre alte Frau aus dem benachbarten Nanjing, wo es ebenfalls einen Ausbruch gegeben hatte, verbotenerweise nach Yangzhou gefahren und hatte eine Vielzahl von Restaurants und anderen Orten besucht, bevor sie positiv getestet wurde. Etliche Parteisekretäre in der Region wurden daraufhin von ihren Ämtern enthoben.

Dauert die Schließung des Hafens in Ningbo an, könnte der Welthandel noch mehr leiden als im Fall des Hafens Yantian im Juni. In Ningbo wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres laut chinesischem Transportministerium 18,7 Millionen Container abgefertigt – so viel wie in keinem anderen Hafen im Land.

Im Fall von Yantian im Juni hatten die Schiffe auf andere Häfen in Südchina ausweichen müssen, wo sich lange Staus bildeten und es zu langen Verzögerungen kam. In den Fabriken in China, die derzeit beginnen, die Tannenbäume und das Holzspielzeug für das Weihnachtsgeschäft in Europa und Amerika auszuliefern, stapeln sich nun die Kartons. Auch viel Elektronik und Kleidung wird normalerweise über den Hafen Ningbo in die Welt verschifft.

Mehr zum Thema 1/

Die Stadt Ningbo teilte mit, dass jeder, der mit dem infizierten Arbeiter Kontakt gehabt habe, mittlerweile mit Namen bekannt und isoliert worden sei. In China selbst gibt es inzwischen in der Bevölkerung zunehmend Kritik daran, wie kompromisslos die Behörden selbst bei einzelnen Coronafällen ohne Rücksicht auf Leben und Wirtschaft vorgehen.

Nach wie vor ist es nur unter extrem schwierigen Bedingungen möglich, nach China einzureisen. Wer überhaupt eine Genehmigung dafür erhält, muss in Peking für drei Wochen in Quarantäne in einem Zimmer in einem Hotel, das vom Staat zugewiesen, aber vom Einreisenden bezahlt werden muss. In Schanghai kann die dritte Woche in der eigenen Wohnung verbracht werden. Trotz Chinas Isolation ist in nahezu jeder zweiten Provinz im Land mittlerweile die Delta-Variante des Virus aufgetreten.