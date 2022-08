Stromkrise in Asien : China leidet unter der Hitzewelle

Sie könnten sich nicht erinnern, dass es in irgendeinem früheren Jahr Ende August so heiß gewesen sei, sagen ältere Bewohner Schanghais. Am Montag wies die 26 Millionen Einwohner zählende Stadt in der Mittagszeit eine Spitzentemperatur von 43 Grad aus. Die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren und ziehen massiv Energie aus den Netzen. Doch während in Schanghai zum Stromsparen nur Teile der nächt­lichen Beleuchtung an der Uferpromenade Bund ausgeschaltet worden sind, weitet sich in vielen anderen Teilen Chinas die Katastrophe aus.

Wegen der Trockenheit in Regionen wie etwa dem westlichen Sichuan schneidet der Staat länger als geplant Fa­briken und zuweilen auch private Haushalte von Elektrizität ab. Temperaturen von tagsüber oft mehr als 40 Grad hätten zu ei­nem stark gestiegenen Strombedarf ge­führt, teilte Sichuans Regierung nun mit. So heiß und trocken sei es in der Provinz in Chinas Hinterland seit sechs Jahrzehnten nicht mehr gewesen, sagen Beobachter. Seit Juli liege etwa der Re­genfall entlang des Jangtse-Flusses, der sich durch die Region bis zur Küste zieht, um rund die Hälfte unter dem Durchschnitt, so wenig wie seit 1961 nicht mehr.

Nicht die ersten Stromausfälle in China

Sichuan bezieht 80 Prozent seiner Energie aus Wasserkraft. In der Folge melden viele Unternehmen aus der Region, die Re­gierung habe ihnen den Strom nicht nur wie geplant bis zum vergangenen Samstag gekappt, sondern wolle die Fabriken nun vorerst bis zum Donnerstag lahmlegen. Be­troffen sind geschätzt Tausende Produktionsstätten. Auch in anderen Teilen Chinas wurden Fabriken und Haushalten in den vergangenen Tagen als Folge der Dürre der Strom abgestellt.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Land monatelang mit Stromausfällen zu kämpfen. Damals hatte in erster Linie die Regierung die Energiekrise verursacht, indem sie völlig unvorhergesehen überall im Land plötzlich die Produktion von Kohle herunterfahren ließ, um Klimaziele zu erreichen.

Auch deutsche Unternehmen hatten geklagt, dass ihnen in der Folge mit einer Vorwarnung von ein paar Stunden der Strom auf unabsehbare Zeit abgestellt worden war. Lobbyverbände wie die Europäische Handelskammer in­formierten in Krisensitzungen die Presse über die Situation. Denn dass die Bänder in der Volksrepublik stillstanden und chinesische Produkte nicht verschifft werden konnten, wirkte sich auf die Lieferketten in vielen Teilen der Weltwirtschaft aus. Erst nach Monaten begann sich im November die Situation im Land wieder zu normalisieren.

So schlimm werde es in diesem Jahr nicht, beruhigen Analysten bislang. Zwar hieß es in einem Bericht der Investmentbank Goldman Sachs, die Stromausfälle könnten die Produktion von Aluminium und die Weiterverarbeitung von Metallen beeinträchtigen. Das könnte zum Beispiel die Produktion von Bat­terien verzögern, die in Elektroautos eingesetzt werden. Allerdings werde die Folge für die Wirtschaft „begrenzt“ sein, schrieb die Pekinger Bank CICC.