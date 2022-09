Sanktionen gegen Moskau : China lässt Russland zappeln

Xi Jinping am Mittwoch kurz nach der Landung in Kasachstan Bild: AP

Wenn der russische und der chinesische Präsident an diesem Donnerstag in Usbekistan zusammenkommen, wird das Treffen vor allem für Wladimir Putin von Bedeutung sein. Denn auf China richten sich die Hoffnungen des Kremls: Dorthin soll das Gas strömen, das Gazprom nicht mehr an Europa verkauft; von dort sollen Computerchips, Autos und Maschinen kommen, die der Westen wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht mehr liefert. Doch bald sieben Monate nach Russlands Überfall nimmt Peking die Rolle des Retters noch immer nur zögerlich an.

Zwar sind Russlands Exporte nach China, insbesondere von Öl und Gas, zwischen Januar und August um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Doch in umgekehrter Richtung hüten sich Pekings Energiekonzerne, die Sanktionen des Westens zu unterlaufen. Und von der so dringend benötigten Technik kommt bisher nur wenig in Russland an: Die Importe aus China wuchsen bis August nur um 8,5 Prozent. Zwar füllen chinesische Automarken wie Chery und Great Wall zumindest teilweise die Lücke, die VW und andere westliche Hersteller in Russland hinterlassen, und auch die in Russland meistverkauften Smartphones und Fernseher stammen nun von chinesischen Herstellern. Doch ist all das noch lange kein vollständiger Ersatz für die westlichen Lieferanten.