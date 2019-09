Chefwechsel bei Verdi : Der „neue Frank“ gibt sich geschäftsmäßig

Bis zur Mittagspause am Montag war von Frank Werneke nicht viel zu sehen. Bevor der designierte Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi das erste Mal das Wort ergriff, gehörte die Bühne vor den 1000 Delegierten in Leipzig noch einmal ganz dem Langzeit-Amtsinhaber Frank Bsirske: Zur Eröffnung am Sonntag hatte ihn der Bundespräsident gewürdigt. „Frank Bsirske war Verdi, und Verdi war Frank Bsirske“, lobte Frank-Walter Steinmeier. Den ersten Arbeitstag des Kongresses eröffnete Bsirske dann routiniert mit seinen Erläuterungen zum Verdi-Geschäftsbericht – ein Vortrag von zweistündiger Dauer, 50 engbedruckte Seiten Manuskript.

Dann endlich der erste Auftritt des „neuen Frank“, also Werneke, der an diesem Dienstag zum neuen Verdi-Vorsitzenden gewählt wurde. Wer von ihm allerdings gleich eine Bewerbungsrede erwartet hatte, ging fehl: Auch der stellvertretende Vorsitzende, zuständig unter anderem für die Gewerkschaftskasse, der Werneke seit vielen Jahren ist, trägt auf jedem Kongress mündliche Erläuterungen zum Geschäftsbericht vor. Und genauso routiniert hält er es auch auf diesem Kongress wieder: Er spricht über gestiegene Beitragseinnahmen, steigende Zuführungen zur Streikkasse; über die gewerkschaftsinterne Budgetierungsrichtlinie, Personalkostenmanagement und eine neue Ansprache-Offensive zur Mitgliederwerbung. Das ganze illustriert er mit nüchternen Diagrammen – nur ganz vereinzelt blitzen programmatische Sätze auf: „Finanzkraft, das ist Kampfkraft“, fasst er seine Ausführungen zusammen.

Eher Technokrat als Klassenkämpfer

Die Frage bleibt: Ist das schon der neue Stil an der Spitze der nach bisheriger Erfahrung lautstärksten deutschen Gewerkschaft? Das wäre fraglos verfrüht. Richtig ist, dass die bisher vorliegenden Personenbeschreibungen etwas blass ausfallen: Werneke sei kein Volkstribun, keiner, der gewohnheitsmäßig Säle zum Kochen bringt. Soll heißen: keiner wie Bsirske. Eher der Typ smarter Gewerkschaftsmanager, eher Technokrat als Klassenkämpfer. Er selbst liefert aber zunächst eine ganz nüchterne Erklärung dafür: Wahrnehmung und Auftreten würden nun mal stark durch Ämter geprägt. Und für einen Finanzvorstand stünden halt geschäftsmäßige Aufgaben im Vordergrund. „Es gibt auch Situationen, in denen ich ungeduldig und sehr deutlich werden kann“, stellt er klar.

Wer aber ist dieser „neue Frank“, der 17 Jahre lang an Bsirskes Seite im Verdi-Vorstand gearbeitet hat? In jedem Fall ist Werneke mit 52 Jahren trotzdem jung genug, um nicht auf die Rolle eines Übergangsvorsitzenden beschränkt zu sein. Aufgewachsen ist der im ostwestfälischen Schloss Holte-Stukenbrock. Dort machte er 1983 seinen Realschulabschluss und dann eine Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller. Politisch knüpfte er früh Kontakte zu den Jusos und zur SPD; nach dem Grünen-Mitglied Bsirske dürfte bald also ein Sozialdemokrat Verdi führen. Wernekes Gewerkschaftslaufbahn begann indes 1993 bei der IG Medien, die dann mit der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) und drei weiteren Fusionspartnern zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft zusammengeschlossen wurde. Die IG Medien hatte sich einst mit der IG Metall als Speerspitze der Gewerkschaftsbewegung gesehen. Ihre Stärke in den Zeitungsdruckereien verschaffte ihr besondere Macht – die aber mit dem digitalen Wandel erodierte. Am Ende war sie zwar noch reich an linken Idealen, aber durch fehlende Finanzkraft stand ihre Zukunft auf dem Spiel.

Zumindest gegenwärtig scheint es, als hätte sich Werneke mehr die Erinnerung an das Problem unsolider Finanzen bewahrt als linke Träumereien. Wobei die Arbeitgeber der Druckindustrie, die ihn seit vielen Jahren als Verdi-Verhandlungsführer für ihre Branche kennen, dies nicht immer so sehen. Genaueres dazu wird man im kommenden Jahr erkennen, wenn der neue Verdi-Chef erstmals als Verhandlungsführer in einer großen Tarifrunde des öffentlichen Dienstes antritt. Denn das wird dann die nächste große Bewährungsprobe sein. Vorerfahrungen dafür bringt Werneke insofern mit, als er als Mediengewerkschafter regelmäßig Tarifverhandlungen im Nachbarbereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geführt hat. Und in der jüngsten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst gehörte er zum Eingewöhnen neben Bsirske schon einmal dem kleinen Kreis der Verhandlungskommission an. Auch Beobachter aus diesem Zusammenhang beschreiben ihn als pragmatisch, unideologisch und erfahren.

Sicher ist einstweilen, dass an diesem Dienstag für Verdi eine neue Zeitrechnung beginnt. Und es scheint nun tatsächlich greifbar, was noch vor vier Jahren schwer vorstellbar schien: eine geordnete, ja geradezu unspektakulär-geschäftsmäßige Amtsübergabe des Langzeitvorsitzenden Bsirske an seinen Nachfolger. Der Verdi-Gewerkschaftsrat, das höchste Beschlussgremium zwischen den Kongressen, hatte Werneke schon 2018 ohne große Reiberei nominiert. Die Befürchtung, dass es zwischen den 13 Fachbereichen der „1000-Berufe-Gewerkschaft“ darüber zu eifersüchtigen Streitereien kommen werde, bewahrheitete sich nicht. Sogar die Tatsache, dass der designierte Neue keine Frau ist, scheint kein ernstes Problem zu sein – obwohl Verdi mit 52 Prozent Frauenanteil die weiblichste aller großen Gewerkschaften ist. Alles Weitere wird sich nach der Vorstandswahl an diesem Dienstag klären.