ChatGPT & Co: Plötzlich wird deutlich, was die Künstliche Intelligenz schon kann. Sie ersetzt vor allem die Arbeit von gebildeten Menschen. Testen Sie sich selbst: Kann die KI Ihre Arbeit übernehmen?

Dieses Bekenntnis kommt lieber gleich am Anfang: Das hier ist zwar ein Beitrag über die Fortschritte von Künstlicher Intelligenz, aber er ist nicht von einem Computer geschrieben worden. Der Autor dieses Textes möchte Ihnen beste Qualität liefern und hat die Chuzpe, zu glauben, dass er selbst immer noch bessere Beiträge schreibt als der Computer. Wie lange noch? Keine Ahnung. Aber darauf kommt es vielleicht auch gar nicht so sehr an.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Den gebildeten Schichten jedenfalls ist in den vergangenen Wochen der Schreck in die Glieder gefahren. Dass die Künstliche Intelligenz immer schlauer wird, wusste man im Prinzip schon lange. Aber seit Anfang Dezember lassen sich ihre Fähigkeiten ganz einfach bestaunen, dank der neuen Software mit dem unaussprechlichen Namen „ChatGPT“. Ein paar Wochen zogen ins Land, jetzt ist der Hype auf seinem Höhepunkt. Google sieht sich gezwungen zu reagieren. Es gibt kaum noch einen Autor, der nicht ein paar Sätze dem Computer entnommen hat. Kaum einen Professor, der seinen Seminarplan nicht schon mal der Künstlichen Intelligenz überlassen hat (und kaum einen Studenten, der sich in der Seminararbeit nicht mit gleicher Technik revanchiert). In einem an Neujahrsempfängen nicht armen Januar gab es kaum einen Manager, der nicht Teile seiner Rede aus der Technik geholt hat. Mancher spürt dabei eine Kränkung: So einzigartig bin ich gar nicht, der Computer ist schon fast so gut wie ich! Dann kommt leichtes Gruseln: Bin ich nicht doch ein bisschen ersetzbar? Was soll aus meinem Arbeitsplatz werden? Auf solche Fragen gibt es keine sicheren Antworten. Aber wer die Geschichte des technischen Fortschritts betrachtet und die Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz versteht, kann erahnen, was auf die Arbeitswelt zukommt. Auf den gebildeten Teil, genauer gesagt, denn dieses Mal ist er es, den die Technik aufs Korn nimmt.