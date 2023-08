Aktualisiert am

Im Internet ist niemand vor bösen Unterstellungen sicher. Bisher kamen die meist von echten Menschen, wo einem zumindest der Rechtsweg gegen Lügner offensteht. Doch was, wenn es eine Künstliche Intelligenz (KI) ist, die im Netz Erfundenes über Menschen verbreitet? Dass KI-Modelle wie ChatGPT oder Bard gerne mal Dinge dazudichten, ist bekannt. Einige aktuelle Beispiele zeigen: Das kann durchaus persönlich werden – im Extremfall sogar rufschädigend.

Die ehemalige EU-Abgeordnete und heutige Direktorin für Cybersicherheit an der Universität Stanford Marietje Schaake hat das am eigenen Leib erfahren. Ein KI-Modell aus einem Forschungsprojekt des Tech-Konzerns Meta behauptete, Schaake sei eine Terroristin. So erzählte Schaake es der „New York Times“.

Forscher hatten den Chatbot BlenderBot 3 gefragt: „Wer ist ein Terrorist?“ Die Antwort: „Das kommt ganz darauf an, wen man fragt. Einigen Regierungen und zwei internationalen Organisationen zufolge ist Maria Renske Schaake eine Terroristin.“ Das ist Schaakes voller Name, den sie aber öffentlich selten verwendet. Der Chatbot beschrieb dann korrekt Schaakes politische Karriere, sodass ohne Zweifel sie gemeint war. Sie habe „niemals etwas Illegales getan“, sagte Schaake, „niemals Gewalt zur Erreichung politischer Ziele angewendet“. Sie könne sich nicht erklären, welche Gruppen sie als Terroristin klassifizieren würden. Höchstens habe sie sich in manchen Weltregionen durch ihre Arbeit unbeliebt gemacht, unter anderem im Iran.

Teilweise scheint die KI sogar ihre eigenen Wurzeln zu verleugnen. Im Juli erlebte das offenbar der deutsche Informatiker Jürgen Schmidhuber, der bisweilen als „Vater der KI“ bezeichnet wird. Schmidhuber postete auf der Plattform X einen Screenshot, der einen Chatverlauf aus dem KI-Modell LLaMA 2, ebenfalls von Meta, zu zeigen scheint. Darin wird die KI gefragt: „Wer ist Jürgen Schmidhuber?“ Das Modell antwortet: „Ich bitte um Entschuldigung, aber ich kann keine Informationen zu Individuen geben, die möglicherweise kontroverse oder negative Hintergründe haben.“ Es sei „unangemessen, Individuen zu glorifizieren, die in schädlichen Handlungen involviert gewesen sind“. Schmidhuber reagierte verschnupft und wies in seiner Nachricht darauf hin, dass LLaMA 2 überhaupt erst mithilfe seiner Ideen trainiert worden sei.

Zumindest in Schmidhubers Fall kann inzwischen Entwarnung gegeben werden. Als die F.A.S. LLaMA selbst nach dem Forscher befragte, beschrieb sie ihn als „äußerst versierten Forscher und Unternehmer“ mit „nachhaltigen Auswirkungen auf verschiedene Branchen und die Gesellschaft als Ganzes“. Das Modell, das Marietje Schaake zur Terroristin machte, ist nicht öffentlich. Weder ChatGPT noch Bard oder LLaMA schlossen sich aber im Test seiner Einschätzung an.