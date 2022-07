Chaos bei Bahn und Lufthansa : Was Urlauber und Geschäftsreisende derzeit erleben, ist ein Desaster

Die Fehler an deutschen Flughäfen und Bahnhöfen zu beheben, wird lange dauern. In Zeiten des Klimawandels wird fatalerweise ausgerechnet die Straße wieder attraktiver.

Wütende Urlauber, gestresste Geschäftsreisende, kurzfristig gestrichene Flüge und gnadenlos überfüllte Züge: Was sich derzeit an deutschen Flughäfen und deutschen Bahnhöfen abspielt, spottet jeder Beschreibung. Deutschland als Logistik- und Transportweltmeister? Das war einmal. Die Gründe für das Desaster mögen angefangen von den Pandemie-Folgen über die Lieferkettenprobleme bis hin zu den Verwerfungen durch den Ukrainekrieg vielschichtig sein. Der Befund ist dagegen eindeutig: Deutschland wird im Sommer 2022 zur Immobilie.

Wie die F.A.Z. aus internen Unterlagen der Deutschen Lufthansa erfuhr, schafft es derzeit nicht einmal jeder zweite Flieger von Deutschlands größter Fluggesellschaft, einigermaßen pünktlich abzuheben. An Deutschlands mit Abstand wichtigstem Drehkreuz in Frankfurt ist es gar nur jeder Vierte. Dabei hat der Konzern in diesem Sommer schon Tausende Flüge gestrichen.

Betroffenen Kunden werden wiederum kurzfristig teils hanebüchene Alternativen angeboten. Während die Leistung sinkt, steigen andererseits die Preise. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, die Lufthansa will damit Neukunden abschrecken, weil sie schon mit den alten überfordert ist. In der Belegschaft brodelt es.

Die Bahn rät zum Lastwagen

Viele Mitarbeiter, die einst stolz das Kranich-Logo auf der Uniform trugen, schämen sich für das, was derzeit geschieht. Der Betriebsrat hat offen eine Ende des „Sparwahns“ gefordert, nachdem Konzernchef Carsten Spohr in seiner jüngsten Entschuldigung eingestanden hat, es mit dem Sparen wohl an der einen oder anderen Stelle übertrieben zu haben. Fluggesellschaften wie Flughafenbetreiber sind während der Pandemie viel Personal verloren gegangen. Nicht wenige Beschäftigte, die heute fehlen, haben gestern noch üppige Abfindungen angenommen und sich umorientiert. Nun kommen die Geschäftskunden und Urlauber zurück, entgegen aller Annahmen mehr und schneller als gedacht – ein Ansturm, der nicht mehr bewältigt werden kann. Vorausschauende Personalplanung geht anders.

Auf der Schiene läuft es nicht besser. Die Deutsche Bahn ist eigentlich von der Politik auserkoren, der Motor der Mobilitätswende zu werden. Die Realität auf Deutschlands Bahnsteigen sieht derzeit komplett anders aus und Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Lange aufgeschobene Investitionen in die Netze sollen in den kommenden Jahren endlich nachgeholt werden.

Für die Sanierung müssen zentrale Strecken etwa zwischen Frankfurt und Mannheim oder im Rhein-Ruhr-Gebiet sogar vorübergehend gesperrt werden. Wichtige Industriekunden hat die Bahn deshalb gebeten, in dieser Zeit ihre Güter verstärkt über die Straßen der Republik zu transportieren. Nur zum Vergleich: Während zuletzt mehr als 3 Milliarden Tonnen Güter jährlich über die Straßen rollten, waren es gerade mal rund 350 Millionen auf der Schiene – und das ist künftig schon zu viel. Nicht nur deshalb macht in Konzernkreisen das Wort „Bankrotterklärung“ die Runde.

Die Bahn rät zum Lastwagen, wäre der Klimawandel nicht so ernst, man müsste herzhaft lachen. Auch im Personenverkehr setzt sich wieder öfters hinters Steuer des eigenen Wagens, wer einen Termin wenigstens einigermaßen pünktlich einhalten will. Nicht, dass die zahllosen Baustellen auf Deutschlands Autobahnen plötzlich verschwunden wären, ebenso wenig wie sich marode Brücken über Nacht in stabile Pfeiler des Verkehrsnetzes verwandelt hätten. Aber wer individuell per Auto unterwegs ist, ist in der Regel flexibler als all jene, die an einem Terminal oder Bahnhof gestrandet sind und auf Anschluss warten.

Kurzfristig wird sich an den Engpässen wohl wenig ändern lassen. Die Luftfahrtbranche versucht gerade im Eiltempo mit der Politik, im Ausland Arbeitskräfte anzuwerben, um den gröbsten Personalnotstand zu lindern. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Die Bahn fährt auf ihrem jetzigen Netz bereits am Anschlag. Die Fehler der Vergangenheit auszugleichen braucht seine Zeit.

Deutschland trifft die derzeitige Transport- und Logistikkrise zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, bedrohen Gaskrise, Teuerung und geopolitische Wirrungen ohnehin schon Wachstums und Wohlstand in Europas größter Volkswirtschaft. Das Land im Herzen von Europa genoss bislang in der Welt den Ruf, die starken Ströme von Waren und Personen professionell zu managen. Doch dieses Image bekommt gerade tiefe Risse.