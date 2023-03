Chaos bei der Bahn : Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen

Geht es um die Deutsche Bahn, liegen die Nerven schnell blank. Zwei kleine Ereignisse aus den vergangenen Tagen könnten es nicht besser dokumentieren: Eine Schulklasse macht sich am Montag auf den Weg von Berlin nach Paris – mit der Bahn, des Klimas wegen. Die Umsteigezeit in Mannheim beträgt 11 Minuten. In einem Teenager-Leben entspricht das in etwa 33 Tiktoks – also einer halben Ewigkeit. In Zeiten von Bahn-Chaos ist es ein Wimpernschlag. Was 11 Minuten bedeuten, ist allen Beteiligten inklusive des Lehrer-Duos schon vor Reiseantritt klar: Wegen der geradezu unvermeidlichen Verspätung wird der Anschlusszug nicht zu erreichen sein, das bedeutet stundenlanges Herumlungern auf dem Mannheimer Bahnhof, gefolgt von einer chaotischen Weiterfahrt ohne Reservierung und eine nächtliche Ankunft in Paris. Eine rechtzeitige Ankunft in Mannheim? Völlig undenkbar.

Das zweite Ereignis schlägt weitaus größere Wellen: Der „Deutschlandtakt“, angeblich für das Jahr 2030 geplant, werde auf 2070 „verschoben“, also um satte 40 Jahre, hieß es Ende vergangener Woche reichlich verknappt in einigen Pressemeldungen mit Bezug auf den Schienenbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer. Obwohl wahrscheinlich nicht viele Bahn-Kunden das ausgeklügelte Konzept des „Deutschlandtakts“ ganz durchdrungen haben dürften, ist auch hier allen klar, was das bedeutet: Zwei Generationen von Bahn-Kunden werden keine funktionierende Bahn erleben, so heißt es. Auch aus der Branche sind die Reaktionen scharf: „Diese Aussagen aus dem Verkehrsministerium sind nicht nachvollziehbar, und das politische Signal ist verheerend“, rügt der Verband Die Güterbahnen, ein Netzwerk Europäischer Eisenbahnen.

Der Deutschlandtakt als Jahrhundertprojekt

Das Dementi und die Beschwichtigungen des Bundesverkehrsministeriums in Reaktion auf ein verunglücktes Zitat, der Hinweis auf die anstehende Generalsanierung des Schienennetzes und die Arbeit der viel gelobten Beschleunigungskommission Schiene gehen in der allgemeinen Empörung über die vernachlässigte Bahn völlig unter. Dazu muss man wissen: Der Deutschlandtakt ist nichts weniger ist als ein Paradigmenwechsel in der langfristigen Infrastrukturplanung und wird in mehreren Etappen realisiert, einige kurzfristig, andere langfristig, deshalb nennt Theurer sie ein „Jahrhundertprojekt“. Jede Etappe bringe neue Verbesserungen für die Kunden, stellt das Bundesverkehrsministerium etwas hilflos klar. Doch entscheidend an der Meldung zum Deutschlandtakt ist gar nicht, dass sie irreführend ist, entscheidend ist vielmehr, dass es sich jeder bildhaft vorstellen kann, der ab und zu Zug fährt: Ein notorisch unzuverlässiger Zugverkehr bis 2070 – und weder der Konzern noch die Politik tun etwas dagegen.

Das Bizarre daran: Die öffentliche Empörung über die Zustände der Deutschen Bahn erreicht ihren Höhepunkt gerade in dem Moment, wo auf Deutschlands Schienen so viel passiert wie seit Jahrzehnten nicht. Das ineffiziente Baustellenmanagement wird in ein abgestimmtes Verfahren überführt, die Bürokratie entschlackt und ein umfangreicher Konzernumbau vorbereitet, an dessen Ende Anfang nächsten Jahres eine „gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft“ stehen soll.