Chaos im Seeverkehr : Versinken in der Containerflut

Was das aktuelle Chaos im Seeverkehr für Folgen hat, zeigt sich selten so stark und konzentriert wie im Falle des Containerschiffs HMM Hamburg. Normalerweise braucht der 400 Meter lange Frachter für seine Fahrt von Asien nach Europa und zurück etwa zweieinhalb Monate. Nicht so auf seiner jüngsten Tour: Als das Schiff der koreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine kürzlich nach der Rundreise über Häfen wie Hamburg, Antwerpen und Singapur wieder in China ankam, war eine üppige Verspätung von 54 Tagen aufgelaufen. So berichtet es zumindest der Branchendienst Alphaliner, der die globale Schifffahrt beobachtet.

Die HMM Hamburg ist ein Extremfall, auch weil Hyundai Merchant Marine zusammen mit seinem Schifffahrtsbündnis The Alliance eine besondere Strategie verfolgt. Während andere Reedereien in der angespannten Lage auf See dazu übergehen, besonders überlastete Häfen auszulassen, und so die Zeit ihrer Rundreisen im Rahmen halten, versuchte The Alliance zuletzt, alle wichtigen Haltepunkte weiter anzufahren.