Flughafenchaos in Deutschland : Die planlose Hoffnung auf Hilfe aus der Türkei

An deutschen Flughäfen fehlt das Personal. Die Bundesregierung will deshalb Gastarbeiter aus der Türkei holen – ohne Bleibeperspektive und ohne konkreten Plan.

Wer in diesen Tagen mit dem Flugzeug in den Sommerurlaub startet, der braucht Nerven aus Stahl. Stundenlang mussten viele Passagiere zuletzt an den Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollen warten. Auf dem Arbeitsmarkt geht es längst nicht mehr nur um den viel beschworenen Fachkräftemangel, sondern ganz allgemein um einen Arbeitskräftemangel. 5500 Arbeitskräfte fehlen der Luftfahrtbranche deutschlandweit. Deshalb wird sie von der Bundesregierung nun mit einer Sonderregelung beglückt.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Antwort auf den Personalmangel klingt ein bisschen wie aus den Sechzigerjahren, als „Gastarbeiter“ das deutsche Wirtschaftswunder vorantreiben sollten, ohne dass sich jemand Gedanken über ihre Integration gemacht hätte. Allein aus der Türkei sind damals mehr als 860 000 Menschen nach Deutschland eingewandert, erst mal nur auf Zeit. Nun sollen wieder ausländische Arbeitskräfte aushelfen. Sie sollen vor allem aus der Türkei kommen und nach drei Monaten wieder nach Hause gehen. Deutschkenntnisse sind nicht nötig. Der Grund: Die Arbeit sei ja zeitlich begrenzt. Das Auswärtige Amt soll Tausende Arbeitsvisa im Schnellverfahren ausstellen.

Eingesetzt werden sollen die Türkinnen und Türken in der Gepäckverladung und am Check-in. Ausdrücklich geht es nicht um Jobs im Sicherheitsbereich. Eine Sicherheitsprüfung brauchen sie trotzdem, hier soll es keine Abstriche geben. Ausgedacht hätten sich das alles die Industrieverbände, sagt die Bundesregierung. Die Rahmenbedingungen dazu schaffen muss jetzt aber die Politik. Formiert hat sich dafür eine Troika aus Verkehrsminister Volker Wissing, Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser.

Keiner fühlt sich zuständig

Faeser war es, die am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz lobte, welch tolles Zeichen für die gute Zusammenarbeit in der Bundesregierung es sei, dass gleich drei Ministerien an der Entscheidung beteiligt waren. Wer in den Ministerien mehr über das Programm erfahren will , kommt aber schnell zu einer anderen Lesart: Keiner scheint sich so richtig zuständig zu fühlen. Schon bei der Ankündigung wiesen die drei Minister Nachfragen mit dem Einwand ab, das sei nun Sache der Unternehmen. Das Arbeitsministerium verweist bei Fragen zur konkreten Ausgestaltung an das Verkehrs- und das Innenministerium. Verkehrs- und Innenministerium fühlen sich ebenfalls nicht zuständig (es gehe schließlich um Visa) und verweisen beide an das Auswärtige Amt. Drei Minister im Fernsehen und keiner fühlt sich zum Handeln bemüßigt. Und an den Flughäfen nimmt das Chaos seinen Lauf.

Ähnlich planlos klingen Stimmen aus der Luftfahrtbranche, aus der vermeintlich die Initiative kam. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen kann auf Nachfrage der F.A.S. keinen der türkischen Dienstleister nennen, die ihnen die Arbeitskräfte heranschaffen sollen. Stattdessen schieben die Unternehmen den Schwarzen Peter zurück an die Politik: Bis die Bundesregierung mehr Details klarstelle, wisse man nicht, wie es nun weitergehe, heißt es bei der Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen. Und dem Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister lägen bisher „keine konkreten Informationen“ vor, die Gespräche der Ministerien dauerten an.