Aktualisiert am

„Ich stehe für eine neue Generation in der CDU“

Wahlkämpferin von Möller : „Ich stehe für eine neue Generation in der CDU“

Sandra von Möller, Unternehmerin und CDU-Bundestagskandidatin Bild: Stefan Finger

Sandra von Möller ist eigentlich Geschäftsführerin einer Beleuchtungsfirma. Im Frühjahr ist sie in ein Metier eingestiegen, in dem es ebenfalls darauf ankommt, die Dinge ins rechte Licht zu rücken: in die Politik.