CDU-Vorschlag : Impfmuffel sollen Pflege finanzieren

CDU-Gesundheitspolitiker Rüddel will Impfverweigerer zur Kasse bitten. Gesundheitsminister Lauterbach hingegen schlägt vor, den Pflegebonus nur an besonders beanspruchte Mitarbeiter zu zahlen. Was ist die richtige Strategie?

Zur besseren Bezahlung von Pflegekräften während der Corona-Pandemie gibt es neue Vorschläge aus der Branche und von der Opposition. Statt an das Personal einen Bonus zu zahlen, sollte man es lieber von Teilen der Lohnsteuer befreien, schlagen der Deutsche Pflegerat und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) vor. Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel will die Finanzen dadurch verbessern, dass Impfverweigerer zur Kasse gebeten werden. „Sollte es zu einer allgemeinen Impflicht kommen und sollten Bußgelder verhängt werden, fände ich es ein gutes Zeichen, wenn Mittel in vergleichbarer Höhe direkt in die Pflege fließen“, sagt Rüddel. „Schließlich sind es inzwischen größtenteils die Impfverweigerer, die das Gesundheitssystem an seine Grenzen bringen.“

Die Debatte entzündet sich an dem Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den geplanten Pflegebonus nicht an alle Mitarbeiter zu zahlen, sondern vor allem an jene, „die in der Corona-Pandemie besonders belastet waren“. Diese seien „ins persönliche Risiko gegangen“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Über die Eingrenzung der Anspruchsberechtigten will der Minister vermeiden, dass die Prämien zu gering ausfallen: „Dann kann der Bonus auch in nennenswerter Höhe angesetzt werden.“

Sein Haus erarbeitet derzeit einen Referentenentwurf auf Basis des Koalitionsvertrags. Dieser sieht einen Bonus von einer Milliarde Euro vor. Bis zu 3000 Euro je Fall sollen nicht besteuert werden, doppelt so viel wie bisher. Daraus lässt sich erschließen, welche Höhe je Mitarbeiter der Regierung vorschwebt und weshalb der Kreis beschränkt werden soll: Verteilte man die Gesamtsumme auf alle 700.000 Klinikpfleger, wären es 1400 Euro je Kopf. Der Koalitionsvertrag sieht aber auch Zahlungen an stationäre Pflegeeinrichtungen vor, wo fast 800.000 Personen arbeiten.

Braucht es eher richtige Reformen als mehr Boni?

Bisher gab es zwei Corona-Boni, die zusammen nur halb so hoch waren wie der neue. 2020 flossen aus Beiträgen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung 100 Millionen Euro an rund 430 Krankenhäuser, 2021 folgten 450 Millionen Euro aus Bundesmitteln für rund 980 Kliniken. Eigentlich richteten sich schon diese Prämien „in erster Linie an Pflegekräfte in der Pflege am Bett“, teilt das Ministerium mit. „Daneben konnten aber auch andere besonders belastete Krankenhausbeschäftigte Prämien erhalten, auch Reinigungskräfte.“ Allerdings regelte die Verteilung jedes Haus für sich im Einvernehmen zwischen Hausleitung und Arbeitnehmern.

„Die beiden ersten Boni haben zu einem riesigen Durcheinander und zu viel Ungerechtigkeit geführt“, sagt Pflegeratspräsidentin Christine Vogler. „Es wird auch jetzt wieder Unfrieden geben, wenn der Vorschlag von Herrn Lauterbach Wirklichkeit wird.“ Vogler hält Prämien generell für den falschen Weg: „Das sind Almosen, mit denen die Politik uns abspeisen und zugleich ihr schlechtes Gewissen beruhigen will, weil die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Pflege weiterhin so mies sind.“ Besser wäre es, die Pflegekräfte rückwirkend für die gesamte Corona-Zeit von der Lohnsteuer zu befreien; Sozialbeiträge sollten aber weiter erhoben werden. „Ohne die Lohnsteuer würden jeden Monat 300 bis 600 Euro mehr in der Lohntüte landen, das ist viel nachhaltiger als jeder Bonus“, so Vogler.

In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag der Krankenhausgesellschaft. „Ein einmaliger Bonus bringt nichts“, sagt der DKG-Vorsitzende Gerald Gaß. Sinnvoller wäre es, alle Mitarbeiter über einen Steuerfreibetrag für die Jahre 2021 und 2022 zu honorieren. „Mehr Netto vom Brutto könnte dazu führen, dass auch wieder Menschen in die Pflege zurückkehren oder ihre Arbeitszeit aufstocken.“ Die ersten Bonuszahlungen waren Gaß zufolge „für den Zusammenhalt im Krankenhaus nicht einfach und wurden nicht überall als Wertschätzung wahrgenommen“. Die Eingrenzungsvorschläge des Ministers lehnt Gaß ab: „Alle Pflegekräfte in den Kliniken leisten seit fast zwei Jahren Außergewöhnliches.“

Rückendeckung erfährt Lauterbach indes von den Grünen. „Das Gießkannenprinzip der ersten Zahlungen hat für den Einzelnen nicht viel gebracht“, sagt die Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche. „Den neuen Bonus muss man nach klaren Kriterien auf jene Pflegekräfte zuschneiden, die in der Pandemie besonders viel geleistet haben.“ Im Fokus sollte die Intensivpflege auf Corona- und Nicht-Corona-Stationen stehen sowie die stationäre Versorgung von Isolierten. Schulz-Asche erwartet, dass der Pflegebonus bis Ostern verabschiedet wird. Wichtig sei, parallel dazu die Pflegesituation insgesamt zu reformieren: „Der Bonus ist ein Zeichen, aber kein Ersatz für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere reguläre Bezahlung.“