F.A.Z. exklusiv : Unionsparteien wollen Scholz noch einmal zu Warburg befragen

Die Unionsfraktion dringt darauf, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) abermals im Finanzausschuss des Bundestages zum Umgang mit Steuerforderungen aus Cum-ex-Geschäften gegen die Hamburger Warburg-Bank zu befragen. Das geht aus ihrem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden Alois Rainer (CSU) hervor, das der F.A.Z. vorliegt.

Als Grund nennt sie widersprüchliche Aussagen des SPD-Politikers, einerseits im Finanzausschuss, andererseits im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Cum-ex Steuergeldaffäre“ der Hamburgischen Bürgerschaft. Ein Vergleich der Aussagen ist erst möglich geworden, nachdem das Bundestagsprotokoll vom 1. Juli 2020 „entstuft“ worden ist (F.A.Z. vom 21. Dezember).

„Um Anwesenheit des Bundeskanzlers wird gebeten“, formuliert nun der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Mathias Middelberg, der die „Aufsetzungsbitte“ unterzeichnet hat. Man darf davon ausgehen, dass sein Fraktionskollege Rainer als Ausschussvorsitzender diesem Wunsch nachkommen und den Punkt auf die Tagesordnung setzen wird – doch das heißt nicht, dass Scholz sich abermals unangenehmen Fragen nach seinen drei Treffen in seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister mit den Mitinhabern der Warburg-Bank, Christian Olearius und Max Warburg, stellen muss.

Kontakte aus Scholz' Zeit in Hamburg

Die Gespräche fanden statt in einer Zeit, als das Finanzinstitut eine hohe Steuerrückforderung aus den dubiosen Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag unbedingt vermeiden wollte. Letztlich wollte die Hansestadt tatsächlich auf die Rückforderung verzichten. Sie musste Ende 2017 vom Bundesfinanzministerium mit einer ungewöhnlichen Weisung dazu gebracht werden, das Geld einzutreiben, um Verjährung zu verhindern. Da die Ampel im Finanzausschuss mehr Mitglieder als die Opposition hat, kann sie unangenehme Dinge für die Koalition von der Tagesordnung nehmen.

„Zuerst wollte sich der heutige Kanzler und damalige Hamburger Bürgermeister an kein einziges Treffen mit Bankchef Olearius erinnern“, sagte der CDU-Politiker Middelberg der F.A.Z. Mittlerweile seien drei Treffen und ein Telefonat mit Herrn Olearius nachgewiesen, in denen es jeweils konkret um die Steuerrückforderungen gegen die Warburg-Bank gegangen sei. „Seine Angaben zu den Gesprächsinhalten gegenüber dem Bundestag und gegenüber dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft fallen deutlich auseinander“, betonte der Abgeordnete.

Zu diesem „rasanten Gedächtnisverlust“, aber auch zu anderen Punkten wie dem Einsortieren von Terminen gegenüber dem Untersuchungsausschuss durch seine engsten Mitarbeiter müsse der Bundeskanzler Auskunft geben, forderte Middelberg.

In ihrem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden argumentiert die Unionsfraktion, in der Scholz-Befragung am 1. Juli 2020 habe die Öffentlichkeit lediglich von einem Treffen mit Olearius gewusst, dem am 10. November 2017. „Hierzu konnte sich der damalige Bürgermeister durchaus an Gesprächsinhalte erinnern.“

Die schwache Erinnerung des Bundeskanzlers

Nachdem die weiteren Treffen und das Telefonat bekannt geworden seien, habe sich Scholz im September 2020 im Bundestag an nichts mehr erinnert. Auch nicht im Hamburger Untersuchungsausschuss. Genüsslich wird dazu die heutige Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) mit ihrem Befund aus Oppositionszeiten zitiert: „Scholz hat den Bundestag belogen – über seine Treffen mit der Warburg-Bank im Cum-ex-Betrug.“

Der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer sagte der F.A.Z., im September habe die Ampel eine Befragung von Scholz unter Verweis auf das geheim zu haltende Protokoll abgelehnt. „Diese Begründung ist nun hinfällig.“ Scholz müsse darlegen, „wieso er sich mehrfach persönlich mit kriminellen Bankern getroffen hat, die mit Cum-ex-Steuertricks die Steuerzahler um Millionen geprellt hatten und die zum Zeitpunkt der Treffen bereits im Visier der Staatsanwaltschaft waren“. Es gehe um die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers.

Die Unionsfraktion sieht den Bundestag auch am Zug, weil es bei den fraglichen Steuerrückforderungen um die Anwendung von Bundesrecht gegangen sei und die Frage, warum Hamburg 2016 als einziges Bundesland die Rückerstattung der Cum-ex-Gelder verjähren lassen wollte. „Daneben geht es um einschlägige Kontakte von Olaf Scholz mit dem für die Warburg-Bank lobbyierenden damaligen SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs, bei dem Ermittlungsbehörden kürzlich mehr als 200.000 Euro Bargeld in einem ihm gehörigen Schließfach gefunden hatten“, heißt es in dem Schreiben.