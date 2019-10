CDU-Politiker aus Thüringen : „Merkel hat die AfD stark gemacht“

Aktualisiert am

Nach dem Mauerfall erfährt Klaus Brodführer, was Eigenverantwortung bedeutet. Der CDU-Politiker spricht über die einst marode Wirtschaft, das Selbstbild im Osten und das Ende der Ära Merkel.

Klaus Brodführer (rechts), früherer Bürgermeister in Schleusingen, mit dem früheren Boxer Henry Maske Bild: Carmen Imber

Herr Brodführer, ist der Tag der deutschen Einheit ein großer Feiertag für Sie?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Klar, ein ganz großer Tag. Die Einheit bedeutet für mich Freiheit – aber Freiheit mit Leistung. Viele der Demonstranten haben gedacht, die D-Mark fällt vom Himmel wie Täubchen. Die Leistungsbereitschaft hat sich im Osten in Grenzen gehalten. Ob sie in der DDR viel oder wenig arbeiteten, am Ende des Monats haben sie genauso viel Geld gekriegt. Früher hat das Kollektiv im Mittelpunkt gestanden. Jetzt steht das Individuum im Zentrum.