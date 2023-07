Auch in der CDU mangelt es an Bewusstsein, dass zu viel Staat die Wirtschaft gefährdet. Unter Generalsekretär Carsten Linnemann kann sie die staatsgläubig-planwirtschaftliche Ampelpolitik wieder besser attackieren.

Die Merz-CDU hat sich in der Opposition achtbar geschlagen, auf sicherem Kurs Richtung Kanzleramt liegt sie zur Halbzeit der Legislaturperiode aber nicht. In den Umfragen dümpelt sie um unbefriedigende 30 Prozent. Das größte Problem von Parteichef Friedrich Merz ist die erstarkende AfD, die auch enttäuschte Unionsklientel anzieht. Diesen Zufluss zu stoppen und Anhänger zurückzuholen, ist die wichtigste Aufgabe seines neuen Generalsekretärs Carsten Linnemann – einem Vertrauten aus dem Wirtschaftsflügel.

In den 16 Merkel-Jahren hatte auch Linnemann, einst Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union (MIT) im Rollenfach „Wirtschaftskompetenz“ schweren Stand. In den großen Koalitionen machte der Sozialflügel im Wettlauf mit den Sozialdemokraten die meisten Punkte: Einführung des Mindestlohns, Ausbau der Renten- und Pflegeleistungen zu Lasten der Beitragszahler, Rückabwicklung liberaler Arbeitsmarktreformen. Linnemann bewies Nehmerqualitäten, lotete aber seine Spielräume in Partei und Fraktion immer wieder aus, etwa als er in der Euro-Krise gegen ein Rettungsgesetz stimmte oder die Probleme der Migration ansprach.