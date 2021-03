CDU-Frau Jana Schimke : Das ist Brandenburgs Corona-Rebellin

Wenn Jana Schimke einen Besucher in ihrem Auto mitnimmt, muss sie erst mal den Getränkehalter über der Mittelkonsole abbauen, damit der Beifahrer den Gurt einrasten lassen kann. Der Wahlkreis der CDU-Bundestagsabgeordneten zählt zu den größeren im Land, das Auto ist für die 41 Jahre alte Politikerin eine Art zweites Wohnzimmer. Ihre Touren reichen von den Ausläufern des Kohlereviers in der Lausitz über den Spreewald bis hin zum Landkreis Teltow-Fläming südlich von Berlin. Viele der Orte in dieser Gegend wirken auf den ersten Blick malerisch, mit sanierten Häusern und alten Kopfsteinpflastergassen. Der Weg zum nächsten See ist selten weit. So auch in Rangsdorf, dem 11.000-Einwohner-Ort, in dem Schimke eines ihrer beiden Wahlkreisbüros hat. Doch was die Abgeordnete in dem Backsteinbau erzählt, der früher mal das Spritzenhaus der Feuerwehr war, hat mit heiler Welt wenig zu tun.

Es sind Geschichten des Niedergangs, die Schimke dieser Tage in ihrem Wahlkreis sammelt. Sie handeln von Kleinunternehmern, die sich nach der Wiedervereinigung eine neue Existenz aufgebaut haben, ein kleines Hotel, einen Gasthof, ein Modegeschäft oder einen Kosmetiksalon. Und die jetzt nach einem Jahr mit Corona-Beschränkungen sowohl den Glauben an ihre berufliche Zukunft als auch das Vertrauen in die Politik verlieren. Es sei nicht so, dass diese Menschen wütend vor ihrem Büro stünden, erzählt Schimke. Wer sein Geschäft aufgebe, hänge das meist nicht an die große Glocke. Sie selbst ist da weniger zurückhaltend. „Den Menschen zu verbieten, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, das geht einige Wochen“, sagt Schimke, die auch stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist. „Aber doch nicht über Monate. Das haben andere Länder besser hinbekommen.“