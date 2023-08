Aktualisiert am

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz am 7. August 2023 in Rosenheim beim Besuch des Bundespolizeistandorts Rosenheim. Bild: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises abgelehnt. „Wenn wir für alle Unternehmen Energiepreise senken, und zwar über die Steuern und Abgaben, dann ist insbesondere den energieintensiven Unternehmen am meisten geholfen“, sagte der Oppositionsführer am Sonntag im ARD-Sommerinterview auf die entsprechende Frage.

Es sei unsinnig, Energie gleichzeitig zu besteuern und zu subventionieren. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte dagegen abermals einen Industriestrompreis für bestimmte Unternehmen gefordert. Das Bundeskabinett will über diese Frage auf der Kabinettsklausur am Dienstag und Mittwoch in Meseberg beraten.

Die Positionen sind sowohl in der Ampel-Koalition als auch in der Union unterschiedlich. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die FDP lehnen ihn ab, die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Parteispitzen dringen ebenso darauf wie die Grünen, Gewerkschaften und Teile der Industrie. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte gefordert, für bestimmte Unternehmen den Strompreis vor Steuern und Umlagen auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen.

„Einheitlichkeit des Strommarktes in Deutschland bewahren“

Weil übte scharfe Kritik an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). „Dass Christian Lindner amerikanischen und asiatischen Halbleiterkonzernen Milliarden zur Verfügung stellt, bei der energieintensiven Industrie aber ordnungspolitische Bedenken hat, ist offenkundig widersprüchlich“, sagte Weil dem „Handelsblatt“, und er fügte hinzu: „Er sollte seinen ordnungspolitischen Kreuzzug beenden.“ Allerdings lehnt auch Kanzler Scholz den Industriestrompreis als „schuldenfinanziertes Strohfeuer“ ab, verteidigt aber die Subventionen für die Chipfabriken.

Allein die beiden Chip-Unternehmen Intel und TSMC würden aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes mit einem zweistelligen Milliardenbetrag unterstützt, kritisierte Weil. „Da werden wir aus dem Fonds doch sicher auch etwas Geld für die deutsche Industrie mobilisieren können“, sagte Weil. In Niedersachsen wird keine neue Chipfabrik angesiedelt. Energieintensive Unternehmen, die auf dem Weg der Transformation seien, müssten staatlich unterstützt werden, forderte Weil. „Das ist absolut zwingend.“

CDU-Chef Merz verteidigte dagegen die Subventionen für die Chipfabriken. Dies sei angesichts des internationalen Wettbewerbs zu vertreten, dürfe aber nicht oft wiederholt werden, sagte er. Ähnlich wie CSU-Chef Markus Söder lehnte er die Aufspaltung Deutschlands in verschiedene Strompreiszonen ab. „Wir sollten die Einheitlichkeit des Strommarktes in Deutschland bewahren“, sagte der aus Nordrhein-Westfalen stammende Politiker.

Die Nordländer beklagen seit längerem, dass die Bürger dort höhere Strompreise zahlen, obwohl dort der billige Windstrom produziert wird. Grund ist, dass die höheren Anschlusskosten für Windstrom nur regional umgelegt werden. Davon profitieren Länder vor allem im Süden Deutschlands, aber auch Nordrhein-Westfalen, wo wesentlich weniger Windanlagen gebaut haben. Die Bundesregierung hat eine Neuregelung über die Bundesnetzagentur noch in diesem Jahr angekündigt.