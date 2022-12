Elektroautos : Chinesische Batterien aus Thüringen

Aktualisiert am

Chinas CATL-Konzern startet in Ostdeutschland mit der Fertigung von Stromspeichern für Elektroautos. Es ist die erste Fabrik des Weltmarktführers im Ausland.

Niederlassung von CATL in Arnstadt bei Erfurt. Bild: Matthias Lüdecke

Kein Robert Habeck ist gekommen zur Eröffnung und auch kein Olaf Scholz: Von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt hat diese Woche der chinesische Konzern CATL in Thüringen mit der Produktion von Batteriezellen für Elektroautos begonnen. CATL ist der mit Abstand größte Stromspeicherhersteller der Welt, und die neue Fabrik in Arnstadt, südlich von Erfurt, ist eine der größten chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland.

Das neue Werk ist das erste von CATL im Ausland. Der erste Spatenstich war bereits im Oktober 2019, doch die Corona-Pandemie verzögerte die Fertigstellung. Jetzt, mehr als drei Jahre später, ist der Standort betriebsbereit: Die erste Charge von Lithium-Ionen-Akkus sei unter Serienbedingungen von einer der Produktionslinien gelaufen, vermeldete das Unternehmen. CATL habe damit Wort gehalten und die Fertigung in Arnstadt wie angekündigt vor Jahresende gestartet, sagte Europachef Matthias Zentgraf: „Wir arbeiten hart daran, die Produktion auf die volle Kapazität anzuheben.“

2000 neue Arbeitsplätze

Die Fabrik soll zunächst Stromspeicher mit einer jährlichen Gesamtkapazität von 8 Gigawattstunden produzieren. Genug, um rund 75.000 E-Autos der Oberklasse mit Batterien auszurüsten. Später soll die Kapazität auf 14 Gigawatt erweitert werden.Insgesamt will CATL bis zu 1,8 Milliarden Euro in Arnstadt investieren und in Deutschland bis zu 2000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Die Batteriezellen-Fertigung ist eine Hightechindustrie, bei der die Chinesen technologisch weltweit führend sind. CATL hat die Produktionsanlagen für das neue Werk aus dem Heimatland nach Deutschland importiert, denn auch beim Bau der Spezialmaschinen für die Herstellung der Stromspeicher liegen chinesische Unternehmen bislang vorne. Zugleich kamen Hunderte von CATL-Mitarbeitern aus China in die thüringische Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern, um die Produktion ans Laufen zu bringen und deutsche Arbeitskräfte anzulernen.

Heikler Zeitpunkt

Die chinesische Milliardeninvestition in Ostdeutschland wird zu einem heiklen Zeitpunkt fertig: Wirtschaftsminister Habeck bereitet eine neue Chinastrategie vor, die darauf abzielt, die deutsche Wirtschaft weniger abhängig von China zu machen. Zugleich sind durch den Ukrainekrieg die Strompreise in Deutschland stark gestiegen, was für die energieintensive Batteriezellenfertigung ein Standortnachteil ist.

Die Stromspeicher gelten als die wichtigste Komponente von Elektroautos, und bisher sind europäische Autobauer fast vollständig auf Zulieferer wie CATL und BYD aus China, LG aus Südkorea und Panasonic aus Japan angewiesen. Mit ihrer Fabrik in Thüringen sind die Chinesen den Deutschen voraus: Volkswagen hat im Sommer den Grundstein für seine erste eigene Batteriezellenfabrik gelegt. Die Anlage im niedersächsischen Salzgitter soll 2025 in Betrieb gehen.

Ungewiss geworden ist dagegen der im Frühjahr angekündigte Bau einer großen Stromspeicher-Fabrik des schwedischen Herstellers Northvolt im schleswig-holsteinischen Heide. Northvolt wird die Investition wegen hoher Subventionen in den USA und der teuren Energie in Deutschland möglicherweise verschieben. Die Vereinigten Staaten haben im Sommer ein großes Förderprogramm aufgelegt, mit dem sie unter anderem Batteriezellenfabriken ins eigene Land holen wollen. Auch CATL will dort gemeinsam mit Ford ein Werk bauen.