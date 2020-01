Rolle von Ehefrau Carole Ghosn : Die große Stütze des Gefallenen

Jetzt hat sie die lange ersehnte Rolle wieder – die diskrete Kraft an seiner Seite. Nach der Verhaftung von Carlos Ghosn am 19.November 2018 auf dem Flughafen von Tokio hatte seine Ehefrau weder diskret bleiben noch sich die meiste Zeit an seiner Seite aufhalten können. Doch seit der spektakulären Flucht des ehemaligen Automanagers trägt Carole Ghosn wieder ein Lächeln auf ihren Lippen. Ein Foto machte am Donnerstag die Runde, das die beiden entspannt während eines Neujahrsessens im Libanon zeigte.

Aus dem Schatten ihres übermächtigen Gatten, der zeitweise gleichzeitig Vorstandsvorsitzender von Renault und Nissan sowie Verwaltungsratschef von Mitsubishi Motors war, trat sie nur widerwillig hervor. Seine Verhaftung ließ ihr keine andere Wahl. Sie schrieb einen neunseitigen Brief an die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch über die harten Haftbedingungen in Japan, sie wandte sich an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (ohne Erfolg, wie sie sagte), an französische Abgeordnete sowie Unternehmenschefs, und sie gab französischen Medien Interviews mit interessanten Detailangaben.