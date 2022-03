AOK-Chefin Reimann warnt : „Die Pläne der Ampel kosten 10 Milliarden Euro im Jahr“

Aktualisiert am

Die neue AOK-Vorsitzende Carola Reimann saß früher im Bundestag und war Ministerin in Niedersachsen. Bild: dpa

Frau Reimann, die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat 2021 das höchste Defizit aller Zeiten eingefahren, 5,8 Milliarden Euro. Allein das Minus Ihrer Allgemeinen Ortskrankenkassen erreichte 4,2 Milliarden. Sind Sie bald pleite?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Keine Sorge, pleite sind wir nicht. Aber 2021 schlugen viele Sondereffekte zu. Der wichtigste war die gesetzlich verordnete Vermögensabgabe zur Stabilisierung der Beiträge, das waren bei uns mehr als 4 Milliarden Euro. Wenn man die rausrechnet, hielten sich Einnahmen und Ausgaben weitgehend die Waage.

Also alles halb so wild?

Die Rechnung geht nur auf, weil der Bundeszuschuss 2021 von 14,5 auf 19,5 Milliarden Euro gestiegen ist. 2022 sind es 28,5 Milliarden, fast doppelt so viel wie regulär. Das heißt, es existiert in der GKV ein großes strukturelles Defizit. Das müssen wir möglichst bald angehen, kurzfristig gilt es, die GKV-Finanzierung für 2023 sicherzustellen. Angesichts der sich abzeichnenden Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro fordern wir vom Bund flankierende Maßnahmen: Der zusätzliche Finanzbedarf der GKV muss in den Eckpunkten zum Bundeshaushalt berücksichtigt werden.