Früherer Renault-Nissan-Chef : Japan verlangt Auslieferung mutmaßlicher Fluchthelfer von Ghosn

Die spektakuläre Flucht des früheren Auto-Managers Carlos Ghosn aus Japan in den Libanon zieht weitere Kreise. Japan dringt auf die Auslieferung von zwei mutmaßlichen Fluchthelfern, die in Amerika festgenommen wurden.

In der Saga um die Flucht des früheren Chefs der Renault-Nissan-Allianz, Carlos Ghosn, ist ein neues Kapitel eröffnet. Die Vereinigten Staaten haben in Massachusetts zwei Männer festgenommen, die Ghosn bei der Flucht aus Japan Ende vergangenen Jahres geholfen haben sollen. Die japanische Staatsanwaltschaft will eine möglichst schnelle Auslieferung erlangen.

Ghosn, der frühere CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von Nissan Motor, wird in Japan der Veruntreuung und der Verschleierung von Teilen seines Einkommens beschuldigt. Er bestreitet die Vorwürfe und war Ende Dezember aus dem Land über Istanbul nach Libanon geflohen. Als Grund nannte Ghosn, dass er in Japan kein faires Verfahren erwarten könne. Der 66 Jahre alte Ghosn hat neben der französischen und brasilianischen auch die libanesische Staatsbürgerschaft. Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um den 59 Jahre alten Michel Taylor, ein früheres Mitglied von Spezialeinheiten der amerikanischen Armee, und seinen 27 Jahre alten Sohn Peter Taylor. Der ältere Taylor betreibt ein Sicherheitsunternehmen. Ghosn, der in Japan auf Kaution aus der Untersuchungshaft freigelassen worden war, soll sich nach Erkenntnis der amerikanischen Staatsanwälte am Tag vor der Flucht mit dem jüngeren Taylor getroffen haben. Der ältere Taylor soll zusammen mit einem dritten Mann, der mit Taylors Unternehmen verbunden war, dann den Manager in einer Kiste für Musikgerät in einem Privatflugzeug aus dem Land geschafft haben. Zu Ghosns Kautionsauflagen gehörte, dass er das Land nicht verlassen werde.

Japanische Staatsanwälte hatten schon im Januar einen Haftbefehl gegen die drei Männer erwirkt. Libanon hat die Auslieferung Ghosns abgelehnt. In der Türkei bereiten Staatsanwälte derweil eine Klage gegen sieben Männer, darunter vier Piloten vor, die in die Flucht verwickelt gewesen sein sollen.

Nissan hatte in diesem Jahr in einer Zivilklage Ghons in Japan auf 10 Milliarden Yen (86 Millionen Euro) Schadensersatz verklagt und behält sich weitere rechtliche Schritte gegen den früheren Chef vor. Das Unternehmen war schon vor dem Rauswurf von Ghosn in wirtschaftlich schwere Gewässer geraten und will kommende Woche einen Sanierungsplan vorlegen.