Neue Caritas-Chefin : „Viele Mitarbeitende empfinden das Pflegebonus-Verfahren als Belastung“

Nicht nur Tristesse: Bewohnerin und Pflegekraft in Caritas-Pflegeheim in Düsseldorf Bild: dpa

Frau Welskop-Deffaa, kann es sein, dass Sie die wichtigste Arbeitgeberin Deutschlands sind?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das könnte man so sagen, das wäre aber arg verkürzt. Die Caritas beschäftigt 700.000 Personen hauptamtlich und weitere 500.000 ehrenamtlich. Allerdings sind das Anstellungsverhältnisse bei vielen rechtlich selbständigen Trägern, wir sind kein Konzern, sondern ein Verband. Dessen Präsidentin zu sein ist für mich eine Art Traumjob. Ich bin begeistert davon, dass und wie wir im Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt sozial leistungsfähig sind. Und wir überzeugen als Caritas, indem wir nicht nur auf Probleme hinweisen, sondern selbst tatkräftig an deren Lösungen arbeiten.

Wie meinen Sie das?

Wenn wir zum Beispiel in unseren Beratungsstellen mitbekommen, dass neue Drogen im Umlauf sind, dann melden wir das der Politik, damit sie handeln kann. Und gleichzeitig bieten wir neue Arten der Suchtberatung an, etwa auf dem Straßenstrich. Nicht nur zu fordern, sondern selbst unverzüglich Antworten finden zu müssen und zu können, das ist unglaublich faszinierend. Es ist eine große Freude, für solch einen Verband das Gesicht sein zu dürfen.

Ein ungewohntes Gesicht: Sie sind die erste Frau und die erste Nichttheologin.

Das stimmt, aber auch die Gründungsversammlung des Caritas-Verbands wurde vor 125 Jahren in Köln von einem Juristen geleitet, nicht von einem Priester. Alle Präsidenten verfügten über ökonomische Kompetenz, mein Vorgänger war ursprünglich Bankkaufmann. Da passe ich als Volkswirtin in die Reihe gut hinein.

Ihre Wahl ist also nicht Ausdruck eines katholischen Paradigmenwechsels?

Es geht darum, an der Spitze der Caritas eine Persönlichkeit zu haben, die Vernehmlichkeit im öffentlichen Raum gewährleistet. Es ist plausibel, das heute bei einer Frau zu vermuten, die schon Führungspositionen in Ministerien innehatte, und das nicht daran festzumachen, ob die Person geweiht ist. Man spürt gerade auch im synodalen Weg, bei den Kirchenreformprozessen, dass intensiv gefragt wird: Für welche Führungsaufgaben ist denn die Weihe wirklich Voraussetzung? Auch in Ordinariaten werden zunehmend Positionen von Laien besetzt, Generalvikare zum Beispiel. Daher empfinde ich die Wahl einer Frau zur Präsidentin der Caritas als logische Fortsetzung eines Öffnungsprozesses. Und trotzdem ist es eine Zäsur, wenn man in Gremien sitzt, wo es bislang nur Männer gab. Das kenne ich aber schon, ich war auch die erste Referentin im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

Sie saßen im Bundesvorstand von Verdi. Wie ist es, als mächtige Arbeitgeberin auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen?

Ich sehe mich als Präsidentin, nicht als Arbeitgebervertreterin, ich bin die Repräsentantin beider Seiten unserer Caritas-Dienstgemeinschaft. Da ist es hilfreich, beide Seiten zu kennen. Mit der Erfahrung gelebter Sozialpartnerschaft erwarte ich nicht, dass alles von der Politik kommt, sondern dass viele Fragen besser zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer ausgehandelt werden können.

Was zum Beispiel?

Denken Sie an die Pflegeprämie, die jetzt neuerlich im Gespräch ist. Es war und ist eine unglückliche Idee der Politik, auf die Pandemie-Herausforderungen politisch mit Boni zu reagieren. Man dachte, eine einmalige Zahlung wäre ein Befreiungsschlag. Doch inzwischen geht Corona ins dritte Jahr, und es braucht in dieser Logik immer neue Prämien. Das funktioniert nicht, weil die Definition des Empfängerkreises zu Unfrieden in den Einrichtungen führt und auch zwischen den Einrichtungen. Bei einigen unserer Träger liegen beispielsweise Pflege- und Behinderteneinrichtungen auf demselben Gelände. Die einen bekommen den Bonus, die anderen nicht. Statt als Anerkennung empfinden viele Mitarbeitende das Verfahren als Belastung; manch einer will sich ins nächste Mauseloch verkriechen, wenn er nur das Wort Pflegeprämie hört.