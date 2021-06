Cannabis-Geschäfte : Von wegen Kifferfirmen

So sieht deutsche Wertarbeit aus: Drum herum ein stabiles Gehäuse mit Drehknopf und Schaltern, drinnen fein ausgetüftelte Elektromechanik, exakt aufeinander abgestimmt, denn erst wenn sich die Temperatur aufs Grad Celsius genau steuern lässt, geben sich die Schwaben zufrieden. Aus Tuttlingen kommt das Gerät. Die Stadt ist für ihre Medizintechnikhersteller bekannt. In der Branche kommt es auf Präzision und Langlebigkeit an. Und so ist auch der Kassenschlager der Firma Storz & Bickel namens „Volcano“ schon lange fast unverändert auf dem Markt, vom TÜV geprüft und für so gut befunden, dass man ihn in der Apotheke bekommt. Es ist ein Cannabis-Verdampfer.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Wie bitte? Wer nicht so genau mitverfolgt hat, was sich rund um die für ihre berauschende Wirkung bekannte und berüchtigte Hanfpflanze „Cannabis sativa“ in den vergangenen Jahren getan hat, wird sich die Augen reiben: Ein Utensil für Kiffer, für die süßlich nach Haschisch duftende Halb- und Unterwelt, das mit dem biederen Gütesiegel „made in Germany“ beworben und über Apotheken unters Volk gebracht wird?