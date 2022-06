Camden Markets : Londoner Touristenattraktion steht zum Verkauf

Die Camden Markets in London galten in den 70er Jahren als ein Zentrum der „Gegenkultur“. Inzwischen ist der rebellische Geist weitgehend dem Kommerz gewichen. Das Areal könnte bald den Eigentümer wechseln.

Eine der größten Ansammlung von Straßenmärkten in der britischen Hauptstadt, die Camden Markets, werden vom Eigentümer, einem israelischen Milliardär, zum Verkauf angeboten. Der Software-Unternehmer Teddy Sagi soll laut einen Preis von etwa 1,3 Milliarden Pfund (1,55 Milliarden Euro) anpeilen, berichtet die „Financial Times“. Damit hätte er seine ursprüngliche Investitionssumme für das sechs Hektar große Areal mehr als verdoppelt. Für den Verkauf hat Sagi Berater der Privatbank Rothschild & Co engagiert.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Die Camden Markets bestehen aus mehrere Straßenmärkten und Hallen, mit Geschäften, größeren Ladenketten, Bühnen, Restaurants und Bars im Nordlondoner Stadtteil Camden entlang dem Regent’s Canal. An guten Tagen ziehen sie mehr als eine halbe Million Besucher an. Sagi hatte seit 2014 nach und nach drei der sechs großen Märkte plus Wohnhäuser und Co-Working-Bürogebäude für etwa eine halbe Milliarde Pfund gekauft und dann noch eine dreistellige Millionensumme in die Modernisierung investiert. Gegen die allmähliche Verdrängung von kleinen alternativen Ständen und Handwerksbuden durch große Modeketten gab es auch Proteste.

Ein Zentrum der „Counter Culture“

Die Camden Markets sind seit den 1970er Jahren eine Touristenattraktion. Mit vielen Graffiti und bunt bemalten Fassaden, Second-Hand-Geschäften für Klamotten, Szenebars und Musikbühnen verströmten sie eine gewisse Hippie-Atmosphäre. Camden Markets galten einmal als ein Zentrum der „Counter Culture“. Inzwischen ist der rebellische Geist aber weitgehend dem großen Kommerz und Konsum gewichen, auch wenn sich in Seitenstraßen noch viele kleine Schmuck- oder Nippesgeschäfte finden. Mehr und mehr haben Buden mit Essen aus aller Welt die Craft-Läden verdrängt.

Seit der Übernahme durch Sagis Firma LabTech 2014 sind immer mehr große Modegeschäfte und Freizeitmarken in Camden Markets eingezogen. Im März kündigte LabTech den Bau eines neuen Vergnügungszentrums – mit Achterbahn und anderen Fahrgeschäften – in einem dreistöckigen Gebäude in der Harley Wharf im Camden Market an, das vom globalen Freizeitunternehmen Babylon Park betrieben werden wird.