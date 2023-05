Borussia Dortmund profitiert auch an der Börse von der Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Am Montag und Dienstag ist der Kurs der Aktie stark gestiegen.

Mit der Bundesliga-Meisterschaft unmittelbar vor Augen hat der Aktienkurs des Fußballklubs Borussia Dortmund (BVB) zum Wochenbeginn einen starken Anstieg verzeichnet. Nachdem der Kurs am Montag um rund 16 Prozent auf 5,20 Euro und damit den höchsten Stand seit September 2021 stieg, gewannen die Anteilsscheine am Dienstag weiter an Wert. Am Vormittag notierten BVB-Aktien zeitweise bei 5,59 Euro, was einem Plus von 7,5 Prozent entsprach.

Im Jahr 2023 steht bislang ein Kursplus von gut 40 Prozent zu Buche. Von den wenigen Analysten, die die BVB-Aktien mit Anlageempfehlungen unter Beobachtung haben, votierten schon vor dem vergangenen Wochenende alle mit „Kaufen“. Auf einen längeren Zeitraum bezogen liegt der Aktienkurs allerdings weiter deutlich im Minus. Vor drei Jahren kostete der Anteilsschein noch 6,20 Euro und damit rund 16 Prozent mehr als nach der Kurssteigerung von Montag.

Champions League sichert dem BVB lukrative Einnahmen

Nach dem Sieg am Wochenende gegen Augsburg und der Niederlage des bis dahin in der Tabelle führenden FC Bayern gegen Leipzig schoben sich die Schwarz-Gelben am Rekordmeister aus München in der Bundesliga-Tabelle wieder vorbei. Sie haben es nun am letzten Spieltag selbst in der Hand, die Meisterschale nach elf Jahren Pause wieder nach Dortmund zu holen. Voraussetzung dafür ist vor heimischer Kulisse ein Sieg gegen den Tabellen-Neunten Mainz 05. Die Bayern spielen auswärts beim Zehnten 1.FC Köln.

BORUSSIA DORTMUND -- -- (--) Tradegate Xetra Stuttgart Lang & Schwarz London SE Int. Level 1 Frankfurt Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Auch wirtschaftlich kommt Borussia Dortmund inzwischen wieder voran und macht nach einer schwierigen Zeit in der Corona-Pandemie wieder bessere Geschäfte. Im dritten Quartal des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres 2022/23 hatte der BVB einen Umsatz von 100,8 Millionen Euro erwirtschaftet nach 64,2 Millionen im Vorjahresquartal.

Mehr zum Thema 1/

Das Konzernergebnis vor Steuern (Ebit) betrug 27,4 Millionen Euro im Vergleich zu 14,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Analysten von Nuways sprachen von einer starken Wachstums- und Profitabilitätsverbesserung. Die Champions League, für die sich der BVB wieder qualifiziert hat, sichert weitere lukrative Einnahmen.