Neuer Städtetagspräsident : „Ich werde nicht aufhören, einen Nazi auch ‚Nazi’ zu nennen“

Burkhard Jung, 61, trägt orangefarbene Socken, als er zum Interview kommt. Das sei kein politisches Statement, versichert er, die dunklen Socken seien ihm schlicht ausgegangen. Ansonsten wären die Socken des SPD-Politikers wahrscheinlich auch rot gewesen. Als Oberbürgermeister führt er seit 13 Jahren die Geschicke der Stadt Leipzig. Der gebürtige Westfale aus Siegen kam 1991 als Lehrer für Deutsch und evangelische Religion in die Stadt. Er betont, dass er inzwischen länger in Leipzig wohne als in jeder anderen Stadt zuvor.

Sie sind der erste Städtetagspräsident aus einem neuen Bundesland. Macht das ihre Präsidentschaft anders als die ihrer Vorgänger?

Ganz klar ist für mich: Wir sind als Deutscher Städtetag die Stimme der Städte im ganzen Land, für die Städte in Ost und West, in Nord und Süd. Ich bringe aber natürlich automatisch als Leipziger Oberbürgermeister auch die ostdeutsche Perspektive in die Diskussion mit ein. Ich mag das eigentlich gar nicht, diese Diskussion über Ost und West und Ossi und Wessi. Ich bin ja auch so kühn und unbescheiden und sage, Leipzig ist vielleicht die erste gesamtdeutsche Stadt. Weil es uns gelungen ist, sozusagen wie in einem Schmelztiegel alle Menschen einzubinden. Nur etwa 40 Prozent der Menschen, die 1989 zur friedlichen Revolution schon da waren, leben heute noch in Leipzig. Wir hatten Zuzug aus Ost und West, von Görlitz bis Aachen und von Rostock bis München. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich auch geflüchtete Menschen. Und interessanterweise scheinen gerade die, die dazukommen, sich umso stärker als Leipziger zu fühlen. Diese Erkenntnis bringen wir als Ostdeutsche im Städtetag schon länger ein: dass man in einem vereinten Deutschland auf Basis der Erfahrungen von 1989 mit großem Stolz integrativ wirken kann auf neue Menschen, die dazukommen. In der Arbeit mit meinen Kollegen aus den West-Bundesländern habe ich aber sehr wohl auch bemerkt, dass diese ganz spezifischen ostdeutschen Erfahrungen des Umsturzes, der Transformation, der Veränderung für Westdeutsche nicht so leicht zu verstehen sind. Vielleicht kann ich da gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich noch die eine oder andere Brücke besser bauen.

Der Osten und gerade Sachsen sind bekannt für hohe AfD-Wahlergebnisse. Wie ist Ihr Umgang damit?

Mir ist wichtig, immer klare Kante zu zeigen. Ich denke, wir müssen aussprechen, was Wahrheit ist: Innerhalb dieser Partei gibt es Menschen, die nicht nur ansatzweise, sondern zutiefst einem nationalsozialistischen Weltbild huldigen, die puren Rassismus vertreten. Es gibt auch andere Parteimitglieder: Solche, die sich eher als Protestbürger fühlen, als Enttäuschte oder Abgehängte, und es gibt Wertkonservative, die meinen, dort ihre Heimat gefunden zu haben. Aber dass es auch überzeugte Nationalsozialisten gibt, gehört auf den Tisch und gehört ausgesprochen. Ich werde nicht aufhören, einen Nazi auch „Nazi“ zu nennen.

Aber schaffen Sie damit die Integration? Oder treiben Sie die Gesellschaft nur noch weiter auseinander?

Ich sage ja nicht, dass ich mit AfD-Wählern nicht spreche. Natürlich höre ich mir die Sorgen und die Ängste an. Und natürlich nehme ich Menschen in ihrer Enttäuschung und in ihren Sorgen ernst – zum Beispiel vor Globalisierung und Digitalisierung. Aber das entlässt mich doch nicht aus der Pflicht, dort Stopp zu sagen, wo Artikel 1 des Grundgesetzes verletzt wird.

Mehr zum Thema 1/

Kommen wir zurück auf die vor Ihnen liegende Amtsperiode als Präsident des Städtetags. Was sind Ihre Pläne für die nächsten zwei Jahre?

In besonderer Weise möchte ich mich dem Thema öffentlicher Nahverkehr widmen. Die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität fordern wir als Städtetag bereits und arbeiten in den Städten daran. Da wollen und müssen wir intensiv dranbleiben. In diesem Thema laufen ganz viele der Probleme zusammen, die uns seit Jahren umtreiben: Klimaschutz, Wohnen, Unterschiede zwischen Stadt und Land. Wenn es uns gelingt, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und zu stärken, dann wird es Pendlerinnen und Pendlern möglich, energieeffizient die Stadt zu erreichen, wir schaffen bessere Luft in der Stadt und sorgen für Wachstum auf dem Land. Ich kann das ganz praktisch schildern: Wir haben in der Metropolregion Mitteldeutschland um Leipzig und Halle ein neues S-Bahn-System errichten können. Und überall dort, wo die S-Bahn fährt, haben wir Wachstum in der Region. In kleinen Städten: in Delitzsch, in Torgau, in Eilenburg. Überall dort, wo die S-Bahn-Verbindung nach Leipzig gegeben ist, wächst auch der ländliche Raum wieder.