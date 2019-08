Sorge um neue Belastung : Burgherren haben Angst vor der Grundsteuer

Aktualisiert am

Das Schloss Marienburg in Pattensen in Niedersachsen Bild: dpa

Für 750.000 Eigentümer privater Baudenkmäler – darunter viele Adlige – könnte es mit der neuen Grundsteuer teuer werden: Eine Steuerermäßigung soll wegfallen. In einem Brief an Finanzminister Scholz machen sie ihrem Ärger Luft.