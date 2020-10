Einzigartigkeit als Geschäft : Früher Barbarossa, heute Instagram-Star

Zwölf Minuten brauchte die Feuerwehr, als sie mal testweise an Heiligabend zur Burg Eltz gerufen wurde. Eine erstaunliche Leistung. Denn die Burg liegt etwas einsam in der Eifel. Von der Mosel aus lässt sie sich spätestens ab der Ringelsteiner Mühle nur erwandern, immer am Elzbach entlang. Nur von Norden her kommend, von Wierschem, gibt es eine befestigte Straße. Wer einen Schlüssel für die Schranke hat, kann anschließend die schmale und steile Straße hinunter ins Elzbachtal fahren, zur Burg, die wiederum auf einer Felsanhöhe thront.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Burgen sind gebaut worden, damit man möglichst nicht in sie hineinkommt“, erinnert Graf Eltz an die ursprüngliche Bestimmung. Graf Eltz möchte er genannt werden. Ohne seinen ersten Vornamen Karl, ohne seinen Doktortitel, ohne von und zu und auch nicht Faust von Stromberg, wie es manchmal heißt.