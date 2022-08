Bundeswirtschaftsministerium : Kompletter Verzicht auf Gas in Stromerzeugung nicht möglich

Ein kompletter Verzicht auf Gas ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums in der Stromerzeugung derzeit nicht möglich, um die Versorgung von Verbrauchern nicht zu gefährden. Gas sei vor allem in Spitzenzeiten nötig, um die Stromnachfrage zu jeder Zeit decken zu können, erklärte das Grünen-geführte Ministerium am Montag in einem Papier. Es reagierte damit auf eine Forderung von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dieser hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Wochenende aufgefordert, mit Gas dürfe nicht länger Strom produziert werden. Habeck hätte die Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Das Wirtschaftsministerium hob hervor, es seien bereits Maßnahmen ergriffen worden, um den Einsatz von Gas in der Stromerzeugung zu reduzieren. Weitere Maßnahmen würden folgen. „Systemrelevante Gaskraftwerke können nicht einfach abgeschaltet werden.“ Diese seien vor allem in Bayern nötig. „Zudem gibt es Gaskraftwerke, die neben Strom auch Wärme produzieren, um diese Wärme an geschützte Kunden, nämlich Verbraucherinnen und Verbraucher zu liefern, auch diese sind zum Teil systemrelevant.“

14,5 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland mit Gas

Russland, gegen das der Westen wegen des Angriffs auf die Ukraine Sanktionen verhängt hat, lieferte zuletzt deutlich weniger Gas nach Europa. Deutschland will deswegen stärker wieder auf umweltschädliche Steinkohle- und später im Jahr auch auf Braunkohle-Kraftwerke zurückgreifen.

14,5 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland gehen aktuell auf den Einsatz von Gas zurück. 2021 waren es noch rund 16 Prozent. Der Großteil der Gas-Verstromung erfolge in KWK-Anlagen, die auch für die Wärmeerzeugung wichtig seien, so das Wirtschaftsministerium. In der Stromerzeugung werde Gas nur eingesetzt, wenn es wirklich benötigt werde. Dafür sorge das sogenannte Merit-Order-Prinzip, wonach zuerst günstigere Anlagen zum Einsatz kommen müssten. Im Vergleich zu erneuerbaren Energien, Atomkraftwerken und Kohlemeilern weise Gas die höchsten Kosten aus.