Subventionsbetrug : Razzia wegen Verdachts auf Betrug bei Corona-Hilfen

Die Polizei führt bundesweit Razzien wegen Subventionsbetrugs durch. In Berlin ist auch die für Islamismus zuständige Abteilung des Landeskriminalamts im Einsatz. Man will „die Finanzströme extremistischer Strukturen“ aufklären.

Seit Dienstag sechs Uhr früh durchsucht die Polizei in Berlin und anderen Bundesländern Dutzende Objekte. Es geht um den Verdacht des Betrugs im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen. Rund 630 Polizeikräfte seien im Einsatz, 59 Objekte seien durchsucht worden, teilte die Polizei in Berlin mit. Durchsuchungen gab es danach auch in Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Der Schwerpunkt des Einsatzes ist Berlin, wo die Generalstaatsanwaltschaft den Einsatz zusammen mit dem Landeskriminalamt (LKA) leitet. An den Ermittlungen in der Hauptstadt soll auch die für Islamismus zuständige Abteilung für des LKA beteiligt sein. Der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro, sagte, es sei wichtig, „die Finanzströme extremistischer Strukturen“ aufzuklären. Der vorliegende Fall zeige, dass „anscheinend nicht mal davor zurückgeschreckt wird, staatliche Hilfen abzugreifen, um das Töten von Menschen zu finanzieren“. Die Polizei machte zu den möglichen Verbindungen zu islamistischen Strukturen zunächst keine weiteren Angaben.

Wegen des Verdachts, dass Corona-Soforthilfen zu Unrecht bezogen wurden, hatte die Polizei schon im Mai 2020 eine Razzia in der Berliner Salafisten-Szene durchgeführt, damals ging es auch um Tatverdächtige aus dem Umfeld der früheren Fussilet-Moschee. Im Sommer 2020 ging es bei weiteren Razzien in der Berliner Islamisten-Szene abermals um Betrug bei Corona-Hilfen.

Hunderte Anzeigen wegen Betrugsverdachts

Verdacht auf Subventionsbetrug bei den Corona-Hilfszahlungen gab es während der Pandemie in großer Zahl. Offenbar haben es tausende Betrüger ausgenutzt, dass die Hilfen schnell und unbürokratisch ausgezahlt wurden. Allein in Berlin wurden deswegen 11.800 Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Weitere 7725 Fälle bearbeitet die Berliner Polizei. Die Investitionsbank Berlin (IBB), die die Hilfen an Unternehmen und Selbständige ausgezahlt hatte, erstattete in hunderten Fällen Anzeige wegen Betrugsverdachts. Nach Angaben des Berliner Senats wurden rund sieben Milliarden Euro Corona-Hilfen ausgezahlt, es seien knapp 430.000 Anträge bewilligt worden, was im Durchschnitt 16.000 Euro ausmacht. Bis Oktober seien rund 50 Millionen Euro zurückgefordert worden, was 0,7 Prozent der Gesamtsumme entspricht. In 8200 Anträgen seien falsche Angaben gemacht worden waren, die Voraussetzungen nicht vorlagen oder es sich um Betrugsversuche handelte.