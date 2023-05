Britta F. ist Soldatin der Panzertruppe in der Bundeswehr. In der neuen Kampagne ihres Arbeitgebers prangt unter ihrem Gesicht der Satz: „Was zählt, wenn wir wieder Stärke zeigen müssen?“ Es ist eines von mehreren Motiven mit aktiven Soldatinnen und Soldaten, mit denen die Bundeswehr aktuell für Unterstützer und Bewerber wirbt. Angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine trifft die Imagekampagne viel stärker als früher einen Nerv. Mit dem Angriff Russlands auf sein Nachbarland wird auch die Wehrhaftigkeit Deutschlands intensiv diskutiert.

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag bewor­bene „Zeitenwende“ hat trotzdem einen enorm großen Wendekreis. Das ist nicht überraschend. Das von der NATO eingeforderte Ausgabenziel für Verteidigung in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht man nicht über Nacht, gerade wenn sich auch noch andere Krisen stapeln. Trotzdem verfestigt sich der Eindruck, dass es eigentlich schneller gehen müsste.

Der Trend ist offensichtlich: Global sind die Militärausgaben das achte Jahr in Folge gestiegen auf ein Rekordhoch. Im Vergleich zu den – in Europa – lange friedlichen Zeiten wurde seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 stark aufgerüstet, mit einem enormen Wachstumsschub im vergangenen Jahr. Auch in Deutschland sind die Militärausgaben gegenüber dem Jahr 2013 um ein Drittel gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab die Bundesrepublik 2022 für die Vertei­digung 2,3 Prozent mehr aus, was insgesamt 55,8 Milliarden Dollar entsprach.

Es dauert, Panzer und Geschosse zu produzieren

Die Verteidigungsausgaben sollen dauerhaft steigen, doch auch das aufgelegte 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr wird nicht sofort in voller Höhe abgerufen. Es setzte einen langwierigen Abstimmungs- und Bestellprozess in Gang, der erst nach und nach zu Verträgen und noch viel später zur Auslieferung von Munition, Waffen oder Fahrzeugen führt. Einen Panzer oder Geschosse für denselben zu produzieren, dauert Zeit. Dass es in Deutschland aber bis zur Fertigstellung mitunter länger dauert als anderswo, liegt an der Historie des Beschaffungssystems und wie sich die hiesigen Rüstungsunternehmen, darunter Rheinmetall, Hensoldt oder Krauss-Maffei Wegmann (KMW), darauf eingestellt haben.

Auch in Friedenszeiten war die Bundeswehr meist der wichtigste Kunde, allein die Instandhaltung und nötigen Nachbestellungen sorgten für ein angenehmes Bestellvolumen. Gleichzeitig wurde aber jahrelang zu wenig in die Kampfkraft der Truppe gesteckt, Forderungen der Industrie nach Aufrüstung verhallten. Sie wurden damals doch nur als Lobbyismus aufgefasst. Dass die deutschen Hersteller in der globalen Rangliste der größten Rüstungskonzerne erst weit hinten auftauchen, ist keine Schande. Deutschland wird niemals so viel Geld für sein Militär ausgeben wie die USA, Russland oder China.

Es mangelte nicht nur an Geld

Doch geht es nicht nur um die Gesamtsumme, sondern darum, wie man sie einsetzt – und auch kleine Staaten mit geringem Budget haben vergleichsweise schlagkräftigere Truppen. Weil die Verteidigungsfähigkeit als wichtig erachtet wurde. Man tut der Truppe und der Industrie unrecht, wenn man den desolaten Materialzustand in der Bundeswehr nur auf sie schiebt. Sie sind das Ergebnis von politischen Entscheidungen.

Die Ironie der Geschichte ist, dass es nicht nur an Geld mangelte, sondern dass ein horrendes Verteidigungsbudget in der Bürokratie versickerte. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Einer der wichtigsten war der ineffiziente Bestellapparat des Verteidigungsministeriums.

Diese Strukturen aufzubrechen, braucht auch Zeit. Gleichzeitig gefielen sich die Hersteller aber in ihrer Funktion als Manufaktur-Anbieter; auch wenige Bestellungen mit hohem Aufwand lohnten sich schließlich für die Rüstungsindustrie. Der Puma-Schützenpanzer, der als teuerster Panzer der Welt gilt, ist ein mahnendes Beispiel: Durch Sonderwünsche und immer wieder verlangte Extras zog sich das Projekt ewig in die Länge.

Diese Ausrichtung der Industrie führt dazu, dass die jetzige Aufrüstung noch nicht richtig in Gang kommt. Auch sie muss an Tempo zulegen. Man kann von Glück reden, dass Rheinmetall und Co. aus früheren Zeiten noch Kapazitäten haben und sie jetzt die Produktion in vorher unterausgelasteten Werken hochfahren können. Doch das Bestell- und Liefersystem muss viel effizienter werden. Frei nach der Bundeswehr-Kampagne: Das ist, was zählt, wenn die Freiheit auf dem Spiel steht.