Klimaschützer haben nach dem Klimabeschluss von 2021, der als bahnbrechend bewertet wurde, mehrere Niederlagen in Karlsruhe erlebt. Zuletzt scheiterte eine Verfassungsbeschwerde, mit der ein bundesweites Tempolimit erzwungen werden sollte, bereits in einer Kammer des Gerichts. Ist Karlsruhe beim Klimaschutz wieder zurückgerudert?

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Nein, gar nicht. 2022 kamen noch zwei Entscheidungen des ganzen Senats zu Windenergieanlagen. Wenn Sie in Sieg und Niederlage einteilen, können Sie beide Beschlüsse als Sieg für den Klimaschutz verbuchen. Die verfassungsrechtlichen Klimaschutzverpflichtungen gelten ja unverändert. Ganz gerafft bedeutet das: Die Politik muss erstens auf Treibhausgasneutralität hinarbeiten, und zwar auch international. Dazu ist sie nach dem Klimaschutzgebot des Grundgesetzes verpflichtet. Der zweite Pflock sind die Grundrechte als staatliche Schutzpflichten: Um die Bürger vor den gefährlichen Folgen des Klimawandels zu bewahren, muss die Politik den Ausstoß von Treibhausgasen begrenzen und außerdem Maßnahmen zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels ergreifen. Und drittens muss der Gesetzgeber für einen schonenden Übergang zur Klimaneutralität sorgen, damit es nicht zu einer Freiheits-Vollbremsung kommt.

Ähnlich war aber doch die Argumentation im Tempolimit-Fall: Wir brauchen sofort eine Geschwindigkeitsbegrenzung, um deutlich drastischere Freiheitseinschränkungen zu verhindern.

Ja, es wurde argumentiert, ein Tempolimit sei jetzt schnell erforderlich, um im Verkehrssektor eine buchstäbliche Vollbremsung am Ende unseres Jahrzehnts zu verhindern, wenn dann schlagartig die im Klimaschutzgesetz bis 2030 vorgegebene CO 2 -Reduktion erfüllt werden muss. Die Verfassungsbeschwerde war aber nicht ausreichend begründet. Das Bundesverfassungsgericht stellt dafür gewisse Mindestanforderungen. Da gilt beim Klimaschutz keine Ausnahme. Hier fehlten sowohl auf der tatsächlichen Ebene als auch rechtlich genauere Ausführungen, warum es zwingend ein Tempolimit braucht, um die verfassungsrechtlichen Vorgaben für den Klimaschutz insgesamt einzuhalten.

Der Tempolimit-Beschluss relativiert also nicht die Karlsruher Anforderungen an die Klimaschutzpolitik, wie zuweilen behauptet wird?