Wahlversprechen : Wie die Parteien die Digitalisierung voranbringen wollen

Selten fallen Anspruch und Wirklichkeit in Deutschland so ausein-ander, wie bei der Frage der Digitalisierung. Eigentlich kann man auf eine schnelle, effektive Datenanalyse in vielen Bereichen des Lebens hoffen; die technischen Voraussetzungen sind längst vorhanden. Doch die schleppende Pandemiebekämpfung lehrt die Bürger eines Besseren: Die Gesundheitsämter praktizieren Kontaktnachverfolgung übers Faxgerät, Behörden scheitern an Impfeinladungen, weil sie an die notwendigen Einwohnermeldedaten nicht herankommen, das Robert-Koch-Institut veröffentlicht eine lückenhafte Impfstatistik. Die Schulen erlebten ihre eigenen Tragödien im „Distanzunterricht“, der die Schüler dank instabiler Internetverbindung tatsächlich auf Distanz hielt – zu einer angemessenen Bildung. Und dann auch noch der Datenschutz, der zusätzlich Verwirrung stiftet.

Es gibt also viel zu tun für die neue Bundesregierung, die sich nach der Bundestagswahl am 26. September formieren wird. Und die Erwartungen sind groß: „Die Wahl stellt die Weichen für den Erfolg der digitalen Transformation in Deutschland“, sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Internetwirtschaft eco.