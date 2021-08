Deutschland vor der Wahl : Die blockierte Republik

Am 6. September 1996 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz einen Staatsvertrag. In ihm trafen sie Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Bahnverkehr im Rahmen der Entwicklung transeuropäischer Schienennetze. Während die Schweiz im September vergangenen Jahres mit dem im Tessin gelegenen Ceneri-Basistunnel ihre Bauarbeiten abschloss, bleibt Deutschland gleich um Jahrzehnte im Verzug. Denn der zugesagte vierspurige Ausbau der Rheintallinie dürfte nicht zuletzt wegen des Widerstands zahlreicher Bürger aus heutiger Sicht frühestens im Jahre 2041 abgeschlossen sein.

Diese Verzögerung ist kein Einzelfall. Auch andere europäische Bahnprojekte kommen wegen Widerständen aus Deutschland nicht voran. Während Italien und Österreich am Brenner-Basistunnel bauen, durch den ab dem Jahre 2030 Hochgeschwindigkeitszüge fahren sollen, verhindern in Deutschland Proteste von Bürgern den für das Brenner-Projekt notwendigen vierspurigen Ausbau der Bahnstrecke durch das Inntal. Die Neubaustrecke zwischen Berlin und München, seinerzeit als größtes Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Deutschen Bahn gefeiert, brauchte 26 Jahre bis zur Vollendung, aufgehalten nicht nur durch Bürgerproteste, sondern auch allerlei Ungereimtheiten in Planung und politischer Implementierung.

Heimelig eingerichtet

Das Jahr 2021 ist auf Vorschlag der Europäischen Kommission zum „Europäischen Jahr der Schiene“ ausgerufen worden. Die Entwicklung eines effizienten und belastbaren Schienenverkehrs verbindet mustergültig Impulse für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit klimapolitischen Anforderungen. So entfallen zwar 25 Prozent der Emissionen von Klimagasen in der Europäischen Union auf den Verkehr; der Schienenverkehr steuert jedoch nur 0,4 Prozent bei. Ein erhebliches Potential besitzt vor allem der Güterverkehr, für den bislang noch in einem erheblichen Maße die Straßen genutzt werden. Dafür aber müssten die Züge nicht nur schnell, sondern auch nachts fahren können. Vielen Anwohnern gefällt diese Aussicht nicht. Angesichts seiner geographischen Lage in der Mitte des Kontinents bedarf die Vision zukunftsfähiger europäischer Schienennetze jedoch einer engagierten Beteiligung Deutschlands.

Verhinderte oder verzögerte Schienenprojekte bilden nur ein Beispiel für eine blockierte Republik, in der sich entschlussschwache Politiker und Veränderungen scheuende, aber gerne moralisierende und leicht zur Empörung neigende Bürger scheinbar heimelig eingerichtet haben. Dieser Zustand ist trügerisch. Es reicht nicht, als Politiker eine großzügige Finanzierung öffentlicher Investitionen in ein Wahlprogramm zu schreiben, ohne über konkrete Vorhaben zu sprechen. Wer den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland deutlich steigern will, muss zusehen, wie der Strom zum Verbraucher gelangt. Da die Erzeugung und die Nutzung geographisch immer mehr auseinanderfallen, bedarf es eines zupackenden Ausbaus leistungsfähiger Netze. Doch so einfach ist es in der Praxis nicht: Ein rascher Netzausbau kommt wegen des Widerstands vieler Menschen, die nicht selten den Abschied von fossilen Energieträgern fordern, nicht recht voran. Am Geld fehlt es nicht, wohl aber am Willen und an der politischen Durchsetzungskraft.

Auch nicht einzusehen ist, warum die Politik zusieht, wie eine Spartengewerkschaft der Deutschen Bahn den Schienenverkehr in Deutschland zum Nachteil vieler Millionen Menschen lahmlegt. Eine saubere ordnungspolitische Lösung erlaubte mehr Wettbewerb auf der Schiene. Die in Deutschland vor allem von der Union und der SPD vertretene Einheit von Schienennetz und Bahnbetrieb wurde in anderen Ländern lange überwunden. Eine Trennung von Netz und Bahnbetrieb eröffnete Konkurrenten der Deutschen Bahn Marktchancen und den Nutzern der Eisenbahn alternative Angebote.

Der Wind des Wandels, der die Welt erfasst hat, wird Deutschland nicht verschonen. Die materiellen und intellektuellen Ressourcen sind zweifellos vorhanden, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen; es bedarf aber auch der Bereitschaft der Menschen, Veränderungen für das eigene Leben zu akzeptieren.

Das Eintreten von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet für ein Paket zur Planbeschleunigung nach der Bundestagswahl ist ein konsequenter erster Schritt, um die Lähmung in Politik und Gesellschaft zu überwinden und langwierige Blockaden sinnvoller Projekte zu erschweren. Die Politik wird aber auch stärker um die Zustimmung der Bürger werben müssen.

Während eine Mobilisierung der Menschen für ein modernes und zukunftsgewandtes Gemeinwesen dringend überfällig erscheint, diskutiert Deutschland lieber über die Subventionierung von Lastenrädern. Glücklich das Land, das meint, sich in einer kritischen Zeit vorgestrige und provinzielle Debatten leisten zu können? Dann findet die Zukunft eben woanders statt.