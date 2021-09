Bundestagswahl : Ist die FDP noch eine Wirtschaftspartei?

Wenn es hart auf hart kommt, setzt die FDP auf klassische Wirtschafts- und Finanzthemen – und hält sich für mögliche Koalitionen zugleich Hintertüren offen. Die Anhänger könnten gerade das erleben, was sie vor der Wahl abschreckt.

Auf den ersten Blick liest sich der Wahlaufruf sehr entschlossen, den die FDP auf ihrem Parteitag an diesem Wochenende verabschieden will. Fast schon klingt es nach Ausschließeritis. „Eine Erhöhung der steuerlichen Belastung schließen wir aus“, heißt es dort zum Beispiel, oder: „Die Aufweichung der Schuldenbremse in der Verfassung schließen wir daher ebenfalls aus.“

Bei näherem Hinsehen schwindet allerdings die Radikalität dieser Sätze beträchtlich. Es ist ein bisschen wie mit dem „demokratischen Sozialismus“, den die SPD noch immer im Grundsatzprogramm führt. Zu einer Verfassungsänderung wird es ohnehin nicht kommen, und dass auch ein Finanzminister Lindner bereit wäre, die Regeln beträchtlich zu dehnen, hat er in Interviews längst angedeutet. Und auch das Nein zu höheren Belastungen ist bloß noch die Schrumpfform jenes Rufs nach einem völlig neuen Steuersystem („einfach, niedrig, gerecht“), mit dem die Partei vor zwölf Jahren ihren bislang höchsten Wahltriumph einfuhr – um danach umso heftiger abzustürzen.

Top-Themen Flüchtlinge und Corona

Als bloße Steuersenkungspartei wollte Lindner die FDP nie wieder positionieren. Aber wenn es hart auf hart kommt, bleibt er doch auf die klassische Wirtschaftsklientel von Unternehmern und Freiberuflern angewiesen – weshalb das Steuer- und Schuldenthema dann doch wieder an erster Stelle des Wahlprogramms steht.

Das hat insofern eine gewisse Ironie, als die Freien Demokraten ihren Wiederaufstieg unter Lindner zwei außerökonomischen Faktoren zu verdanken haben. In der Flüchtlingsfrage sammelte der Parteichef einen beträchtlichen Teil jener Wähler ein, die kritisch zur Regierungspolitik standen, ohne sich mit der AfD gemeinmachen zu wollen; das führte zum Wahlerfolg von 2017 – und trug zum Scheitern der Jamaika-Verhandlungen bei, als sich die Unterhändler auch über den Familiennachzug für Flüchtlinge zerstritten. Danach schien es drei Jahre lang, als habe die Partei mit ihrer trotzigen Verweigerung des Regierens schon wieder abgewirtschaftet. Gerade Unternehmer und Manager nahmen der FDP nachhaltig übel, dass sie der SPD mit ihren teuren Wünschen den Vortritt beim Regieren ließ.

Lindner profitierte von Lockdown und Laschet

Dann kam Corona, genauer: die besonders unerquickliche zweite Phase der Pandemie. Lindner wiederholte den Trick aus der Flüchtlingszeit. Er kritisierte die Lockdown-Maßnahmen, ohne in den Tonfall eines Querdenkers zu verfallen. Das wirkte, zumal auch in Firmenkreisen der Unmut über manche Einschränkungen beträchtlich war – mehr jedenfalls, als in offiziellen Verbandsmitteilungen nach außen sichtbar wurde.

Hinzu kam der Laschet-Effekt, und das ist aus ökonomischem Blickwinkel besonders kurios. Schließlich hatte sich der Unionskandidat daheim in Nordrhein-Westfalen stets als Industriefreund gegeben und das harmonische Zusammenspiel mit der FDP betont. Trotzdem schienen zuletzt gerade wirtschaftsnahe Wähler lieber auf Nummer sicher gehen und für Lindner stimmen zu wollen, um in der erwarteten Jamaika-Koalition ihre Interessen zu stärken und den als ungeschickt abgestempelten Laschet nicht wählen zu müssen.

Das könnte nun die genau entgegengesetzte Wirkung haben: Auch weil die FDP der Union so viele Wähler abspenstig macht, könnte am Ende die Sozialdemokratie mit Olaf Scholz als Siegerin aus der Wahl hervorgehen. Um seine Leihstimmen nicht zu gefährden, mag Lindner die Grünen noch so oft auffordern, auch einen Wahlverlierer Laschet mitzuwählen: Besonders realistisch wäre das im Falle eines deutlichen SPD-Vorsprungs nicht.

Die zurückgewonnenen Anhänger könnten gerade das, was sie vor der Wahl abschreckt, nach der Wahl erleben: dass Lindner eben doch in ein Bündnis mit SPD und Grünen eintritt, um Schlimmeres zu verhindern, also eine abermalige große Koalition oder – horribile dictu – gar ein rot-rot-grünes Linksbündnis. Die Argumentationslinie ist mit dem Wahlaufruf von diesem Wochenende schon vorgezeichnet. Um entschlossen klingende Worte wird der FDP-Chef nicht verlegen sein.