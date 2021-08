Bundestagswahl : Drohendes Verhängnis

Auf dem Leipziger Parteitag des Jahres 2003 verschrieb die Parteivorsitzende Angela Merkel der CDU ein für die Verhältnisse der Union prononciert marktwirtschaftliches Programm. „Die Alternativen sind: weiter herumdoktern und sich über die Zeit retten oder den Befreiungsschlag wagen. Ich wähle den zweiten Weg“, sagte Merkel.

Als Bundeskanzlerin verweigerte Merkel den zweiten Weg. Getragen von der demoskopisch unterstützten Überzeugung, den mehrheitlich reformunwilligen Deutschen seien spürbare Veränderungen nicht zuzumuten, betrieb Merkel eine zunehmend sozialdemokratische Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie bescherte der Kanzlerin hohe Sympathiewerte, der Union bei den Bundestagswahlen 2017 aber nur noch 32,9 Prozent.

Armin Laschet wäre vermutlich heilfroh, wenn die Union in sechs Wochen noch einmal auf 32,9 Prozent käme. In aktuellen Umfragen erreicht die Union rund 26 Prozent, und es sagt viel über den Zustand der politischen Parteien aus, dass Laschet mit einem Ergebnis, das für die Union nichts anderes als ein Debakel wäre, immer noch gute Chancen auf das Bundeskanzleramt besäße.

Ungenügend vorbereitet

Verheerend wäre es, wenn Laschet aus einem solchen Kalkül in diesem Wahlkampf weiter im Vagen bliebe, um unter der schwindsüchtigen Schar der verbliebenen Getreuen bloß niemanden zu verprellen. Deutschland steht wirtschafts-, finanz- und gesellschaftspolitisch vor gewaltigen Herausforderungen. Die Veränderungen der Demographie, der Klimawandel und die digitale Revolution werden dieses Land vermutlich auf Jahrzehnte einem erheblichen Anpassungsdruck aussetzen.

Das Land ist darauf ungenügend vorbereitet. Auf der Aktivseite steht eine trotz aller Herausforderungen leistungsfähige Wirtschaft, um die gerade die europäischen Partner Deutschland immer noch beneiden. Doch die Bilanz besitzt auch eine Passivseite, auf der sich unter anderem ein unerwartet ineffizienter Staat sowie hohe finanzielle Zukunftslasten etwa in der Sozialversicherung befinden.

Offensichtlich lassen sich alle Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte nur mit einer starken Wirtschaft bewältigen, die von einer leistungsfähigen Bürokratie und einer modernen Infrastruktur profitiert. Es muss möglich werden, auch Großprojekte innerhalb eines Zeitraums umzusetzen, der sich nicht nach mehreren Jahrzehnten bemisst. Was spricht gegen eine Durchforstung der Staatsausgaben, um Sparpotentiale zu erschließen? Transferausgaben ebenso wie Subventionen müssen auf den Prüfstand.

Ins Zen­trum der Klimapolitik gehört der Preis für Kohlendioxid, der als Instrument leistungsfähiger ist als jede kleinteilige Regulierung und weniger Widerstände provoziert als moralisierende Bevormundungen. Die Nutzung des CO2-Preises erlaubt finanzielle Entlastungen etwa durch die Abschaffung der EEG-Umlage. Wer in einer Industrienation wie Deutschland Klimapolitik betreiben will, muss Wasserstoff nutzen, ohne sich aus ideologischen Gründen auf grünen Wasserstoff zu beschränken.

Sieben Monate nach der Bundestagswahl finden in Frankreich Präsidentenwahlen statt, deren Ausgang für die europäische Zukunft nicht geringer sein wird als der deutsche Urnengang im Herbst. Zudem muss jede Wirtschafts- und Klimapolitik eine globale Ausrichtung besitzen; nationale Anstrengungen reichen nicht aus. Hier wäre eine Chance für die Union: Die Grünen haben mit dem Klima ein globales Thema, aber keine andere Partei geht es provinzieller an.

Die „Regierung der Mitte“, von der FDP-Chef Christian Lindner spricht, setzt eine Union voraus, die endlich Akzente setzt und deren Kanzlerkandidat für seine Person den verbreiteten Eindruck widerlegt, Union und Grüne hätten die falschen Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz aber die falsche Partei. Dafür bedarf es freilich, aus dem Ungefähren herauszutreten und mutig für eine Politik einzutreten, die auf Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft beruht und den Konflikt nicht mit jenen scheut, die für deren Zukunft eine ausufernde Staatsverschuldung und einen weiteren Ausbau des Sozialstaats vorsehen.

Angesichts einer Wahl, in der es um so viel geht, wirken die Querschüsse aus Bayern ebenso deplatziert wie die Neigung von Spitzenpolitikern anderer Parteien, sich schon für Regierungsämter in Stellung zu bringen. Dieser Unfug kann sich rächen – wenn auf einen weiterhin lahmen Wahlkampf der Albtraum einer Regierung aus SPD, Grünen und der Linkspartei folgte. Das wäre dann allerdings nicht nur ein Debakel, sondern ein Verhängnis.