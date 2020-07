Bei Kritik an China : Bundesregierung rät zu Selbstzensur

Auf der Grundlage des seit Mittwoch geltenden Nationalen Sicherheitsgesetzes sind in Hongkong mehrere Menschen verhaftet worden. Nun warnt die Bundesregierung, dass auch deutsche Staatsangehörige verhaftet werden können, falls diese im Internet Kritik an China oder Zustimmung zur Hongkonger Freiheitsbewegung äußern oder geäußert haben.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Das neue Sicherheitsgesetz, das seit seiner Ankündigung Ende Mai in nur etwas mehr als einem Monat vom Nationalen Volkskongress in Peking verabschiedet wurde und das seit dem ersten Juli in Hongkong zur Anwendung gebracht wird, enthalte „neue und nicht klar definierte Tatbestände der Sezession, Subversion, Terrorismus sowie Zusammenarbeit mit ausländischen Staaten“ vor, schreibt das Auswärtige Amt in seinen aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen für die chinesische Sonderverwaltungszone, die laut Verfassung eigentlich ein hohes Maß an Autonomie und einen unabhängigen Rechtsstaat haben soll. Für die weit auslegbaren Tatbestände sehe das Gesetz „Strafandrohungen bis zu lebenslanger Haft“ vor, warnt das Auswärtige Amt.

Auch Handlungen, die außerhalb Hongkongs von Ausländern begangen worden seien, würden in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen. „Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass deutsche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger in Hongkong von Maßnahmen aufgrund des neuen Gesetzes betroffen werden“, warnt das Auswärtige Amt.

Am Donnerstag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Videokonferenz mit der EU-Kommission zum Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit öffentlicher Kritik an China wegen des Sicherheitsgesetzes wie zuvor weiterhin zurückgehalten. Auf die Frage, ob die Europäische Union und Deutschland wie Amerika über Sanktionen gegen den wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik nachdenke, entgegnete Merkel, die Beziehungen der Bundesrepublik zu der Volksrepublik seien „wichtig“ und von „strategischer Bedeutung“.

Man werde zwar mit China den „Dialog“ darüber suchen, ob Hongkongs in der Verfassung festgeschriebener Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme“ unter dem neuen Sicherheitsgesetz weiter „lebbar“ sei, sagte Merkel. Allerdings sei man auf China etwa beim Klimaschutz angewiesen, wo das Land „einiges getan“ habe, wie die Kanzlerin lobte. Auch in Afrika sei die Volksrepublik „sehr engagiert“. China sei ein Land, mit dem man ein „vertrauensvolles Verhältnis“ haben müsse, in dem man sich „im gegenseitigen Respekt die jeweilige Meinung“ sagen könne.

10 Menschen verhaftet

Von einer offenen Meinungsäußerung ist in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes hingegen keine Rede. Im Gegenteil: „Seien Sie besonders vorsichtig und seien Sie sich bewusst, dass politische Äußerungen, auch in den Sozialen Medien, als relevant betrachtet werden können“, warnt das Amt. Die Formulierung ähnelt den Reisehinweisen für die Türkei, in denen die Bundesregierung ebenfalls davor warnt, dass sich deutsche Staatsangehörige bewusst sein müssten, „dass regierungskritische Äußerungen in sozialen Medien, auch wenn sie länger zurückliegen, aber auch das Teilen oder „Liken“ eines fremden Beitrags, Anlass für strafrechtliche Maßnahmen“ der Sicherheitsbehörden sorgen könnten.

Nun sollten Deutsche auch in Hongkong, wo die Bevölkerung im vergangenen Jahr millionenfach für mehr Demokratie und gegen den zunehmend härteren Griff der chinesischen Zentralregierung auf die Stadt protestiert haben, „Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig“ meiden, schreibt das Auswärtige Amt.