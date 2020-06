F.A.Z. exklusiv : Bundesregierung: EZB hat Urteil aus Karlsruhe erfüllt

Hat gerade ein gewaltiges Rettungspaket durch den Bundestag gebracht: Finanzminister Olaf Scholz Bild: dpa

Olaf Scholz und sein Finanzministerium haben Unterlagen der Europäischen Zentralbank geprüft. In einem Brief an Wolfgang Schäuble erklärt er, was daraus folgt – eine gute Nachricht für die Währungshüter.