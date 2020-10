Aktualisiert am

Der Winter wird eine neue Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Bild: dpa

In diesem Jahr dürfte laut Bundesregierung die deutsche Wirtschaftsleistung um 5,5 Prozent sinken. Das wäre eine der schwersten Rezessionen der Nachkriegszeit, aber nicht ganz so schlimm wie 2009 in der globalen Finanzkrise.