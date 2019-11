Zukunft der Bundesregierung : Darum sind die nächsten Tage so entscheidend für Schwarz-Rot

Am kommenden Samstag gegen 18 Uhr soll das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung im Willy-Brandt-Haus verkündet werden, also ob Finanzminister Olaf Scholz mit Klara Geywitz oder Norbert Walter-Borjans mit Saskia Esken das Rennen gemacht hat. Indirekt stimmen die Genossen auch über die Fortsetzung der großen Koalition ab. So hat sich das Duo Scholz/Geywitz klar für ein Weitermachen ausgesprochen, während ihre Konkurrenten dies zumindest in Frage stellen. Eine Woche später wird der SPD-Parteitag das Votum offiziell absegnen.

Zuvor räumen die Schwarzen und Roten noch einiges ab. Am einfachsten ist die Sache mit dem Bundeshaushalt. Seit Dienstag berät darüber der Bundestag. Vier Tage später ist die entscheidende Abstimmung. Hier steht die Mehrheit von Union und SPD, anders als im Bundesrat. Dort ist das Bild schon lange reichlich bunt.