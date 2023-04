Ein Heizungstechniker baut eine Luftwärmeheizung in Frankfurt am Main ein. Bild: Ilkay Karakurt

Nach langem Ringen hat sich die Bundesregierung auf eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geeinigt. Das Bundeskabinett beriet am Mittwoch über den entsprechenden Gesetzesentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Neben den Details zur Umsetzung der geplanten „Wärmewende“ stehen auch die Eckpunkte für das Förderprogramm, das Hauseigentümern den Heizungsaustausch erleichtern soll.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Demnach bleibt es dabei, dass vom 1. Januar 2024 an in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden sollen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden oder zumindest dafür ausgelegt sind. Dies gilt sowohl für Heizungsanlagen in Neubauten als auch Erneuerungen in Bestandsgebäuden.

Ursprünglich hatte die Ampelkoalition diese Neuerung erst vom Jahr 2025 an geplant, die Reform aber nach Beginn des Ukrainekrieges um ein Jahr vorgezogen. Neben der vom Wirtschaftsministerium präferierten elektrischen Wärmepumpe erlaubt sind künftig Hybridmodelle, bei denen sich zur Wärmepumpe an besonders kalten Tagen eine fossile Heizung zuschaltet.

Als Hybridheizungen erlaubt sind demnach Wärmepumpen „in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung“. Für Hauseigentümer in ländlichen Regionen wird spannend sein, ob auch Hybridmodelle mit Ölunterstützung unter diese Formulierung fallen sollen. Auf dem Land gibt es oft kein Gasnetz, Ölheizungen sind dort weitverbreitet.

Wasserstoffregelung bleibt unverändert

Biomasseheizungen wie solche, die Holzpellets nutzen, sollen nach den Gesetzesplänen der Regierung nur noch in Bestandsgebäuden erlaubt sein. Und das auch nur dann, wenn sie „zur Verbesserung der Betriebsqualität“ mit Pufferspeichern und einer solarthermischen Anlage oder einer Photovoltaikanlage ergänzt werden. In Neubauten sind sie künftig keine Option mehr.

An der umstrittenen Regelung zu Wasserstoff hat sich im Vergleich zum vorherigen Entwurf nichts verändert. So dürfen Eigentümer im kommenden Jahr Gasheizungen einbauen und auch erst einmal mit Gas betreiben, die „H2-ready“ sind. Dies ist aber nur unter der Voraussetzung erlaubt, dass der Umbau des Gasnetzes auf Wasserstoff bis zum Jahr 2035 vom Gasnetzbetreiber, an den die Heizung angeschlossen ist, geplant „und mit konkreten Investitionsschritten“ unterlegt ist, wie es in der Kabinettsvorlage heißt.

Ob im nächsten Jahr viele Versorger eine solche Zusage geben werden, ist zweifelhaft. Wird das Gasnetz langfristig auf Wasserstoff umgestellt, birgt die Regelung zudem die Gefahr, dass Eigentümer mit einer noch funktionierenden Gasheizung, die keinen Wasserstoff verarbeiten kann, von der Versorgung abgeschnitten werden.

Die Branche hatte darauf gedrängt, die Frist bis zum Jahr 2045 zu verlängern, wenn in Deutschland ohnehin nicht mehr fossil geheizt werden soll, sich damit aber offenkundig nicht durchgesetzt. Für den Übergang – konkret einen Zeitraum von drei Jahren – dürfen nach einer Heizungshavarie auch weiter gewöhnliche Gasheizungen eingebaut werden, sie müssen danach aber durch ein Modell mit Erneuerbaren ersetzt werden.