Der Bundesrechnungshof hat sich in die europäische Debatte um die neuen Schuldenregeln zum Schutz des Euros eingeschaltet. Die unabhängige Behörde treibt die Sorge um, „dass die Maastricht-Kriterien und damit die Grundsätze und Ziele des Primärrechts ausgehöhlt werden“. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags warnt sie: „Die geplante Reform der EU-Fiskalregeln wird die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in der Europäischen Union nicht sichern.“

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Eindringlich fordert sie die Bundesregierung auf, sich weiterhin für verbindliche Vorgaben einzusetzen und den Ermessensspielraum der EU-Kommission zu begrenzen. Der Rechnungshof appelliert an den Bundestag, eine Stellungnahme abzugeben, um die Position von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in den Verhandlungen in Brüssel zu stärken.

Der Kommissionsvorschlag sieht unter anderem vor, dass die EU-Behörde künftig mit jedem Land einen individuellen „Schuldenabbaupfad“ aushandelt. Dieser soll auf bis zu sieben Jahre ausgelegt sein und bewirken, dass die Staaten nach der Corona- und der Energiekrise von den hohen Schulden herunterkommen.

Schuldenstandsquote von 60 Prozent wird „nicht erreicht“

Der Bundesrechnungshof hat mit Hilfe einer Modellrechnung geprüft, ob die vorgesehenen Regelungen geeignet sind, die Referenzwerte für Defizit (3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – BIP) und Schuldenstand (60 Prozent der Wirtschaftsleistung eines Jahres) in einem angemessenen Zeitrahmen erreicht oder unterschritten werden. Die in Bonn sitzende Behörde hat dafür ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent unterstellt. In diesem Fall liegt der kritische Wert für das von konjunkturellen Schwankungen bereinigte (strukturelle) Finanzierungsdefizit nach ihren Angaben bei 1,5 Prozent. Wenn ein Land mehr neue Schulden macht wird, „wird eine Schuldenstandsquote von 60 Prozent nicht erreicht“, heißt es. Wie sie in einer Fußnote erläutert, wuchs die Wirtschaft im Euroraum in den Jahren 2000 bis 2019 durchschnittlich um 2,9 Prozent, in den großen Volkswirtschaften lag der Wert jedoch nur bei 2,0 Prozent.

Die höchsten Staatsschulden in der EU haben Griechenland und Italien, gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung kommen sie auf Quoten von mehr als 170 und 140 Prozent. In Portugal, Spanien und Frankreich sind es jeweils mehr als 110 Prozent, Belgien liegt ebenfalls über 100 Prozent.

Der Bundesrechnungshof hat für einen hypothetischen Mitgliedstaat mit einer anfänglichen Schuldenstandsquote von 120 Prozent des BIP durchgespielt, was bei einem nominalen BIP-Wachstum von 2,5 Prozent und einem strukturellen Finanzierungsdefizit von 0,5 % der Wirtschaftsleistung passiert. Das Ergebnis: „Es würde es allein 38 Jahre dauern, bis der Referenzwert von 60 Prozent des BIP wieder erreicht würde.“ Bei einer anfänglichen Schuldenstandsquote von 150 Prozent des BIP würde es sogar 49 Jahre dauern. „Erlaubte man diesem Mitgliedstaat ein höheres Finanzierungsdefizit von 1,5 Prozent des BIP, würde der Referenzwert nie erreicht.“

Rechnerisch ausgeschlossen

Der Bundesrechnungshof hat zudem die Projektionen der EU-Kommission kritisch überprüft. Bei einem Mitgliedstaat sei rechnerisch ausgeschlossen, dass die Schuldenquote jemals unter die Marke von 60 Prozent sinke, heißt es in seinem Bericht vom 28. Juni. Bei anderen Mitgliedstaaten könne es vorkommen, „dass sie erst in den Jahren nach 2074 eine Schuldenstandsquote von unter 60 Prozent des BIP aufweisen“.

Die Bundesregierung wird mit der Position zitiert, sie teile grundsätzlich die Einschätzungen des Bundesrechnungshofes. Problematisch sei allerdings die Forderung nach einem maximalen Zeitraum, innerhalb dessen der Referenzwert für die Schuldenstandsquote erreicht werden solle. Die in Bonn sitzende Behörde reagierte darauf mit der Klarstellung, dass sie nicht für eine einheitliche Frist sei, in der alle Länder das Schuldenkriterium erreichen sollten. Vielmehr befürworte sie Ziele für das strukturelle Defizit, „die dafür sorgten, dass die Rückführung der Schulden auf den Referenzwert nicht beliebig weit in die Zukunft verschoben und de facto der übernächsten Generation aufgebürdet werden kann“.

Mehr zum Thema 1/

Wegen dieser Krise ist das bisher gültige Regelwerk bis zum Ende dieses Jahres ausgesetzt. Finanzminister Lindner hat mehrfach betont, wenn es bis dahin keine Einigung gebe, müssten die alten Regeln wieder gelten. Im Gegensatz zur EU- Kommission fordert der FDP-Politiker dass Staaten mit hohem Staatsdefizit ihre Schuldenquote um jährlich einen Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts reduzieren. Auch dringt er auf gleiche Regeln für alle. In der ersten Debatte im Rat der Finanzminister zeigte sich, dass Deutschland mit dieser Position alles andere als allein ist. Mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten hält Nachbesserungen für geboten. Hingegen wehren sich vor allem Mittelmeeranrainerstaaten gegen strikte Auflagen – allen voran Frankreichs Ressortchef Bruno Le Maire. Er argumentiert, der EU-Stabilitätspakt sei ein „technisches Instrument“, um politische Ziele zu erreichen. Deshalb dürfe es in der Haushaltsaufsicht zu „keinerlei Automatismen“ kommen.