Rechnungshof mahnt : Bund schießt unkontrolliert Milliarden in den ÖPNV

Der Bundesrechnungshof kritisiert den „Förderdschungel“ im öffentlichen Nahverkehr und mahnt eine Reform der Finanzierung an. Das derzeitige System sei ineffektiv und intransparent.

Straßenbahn in Dresden Bild: dpa

Der Bundesrechnungshof hat den „Förderdschungel“ im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) scharf kritisiert und eine grundlegende Finanzierungsreform gefordert. Das System der Fördermittel wachse stetig und werde immer undurchsichtiger, kritisierte der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, am Dienstag bei der Präsentation eines Sonderberichts über den Einsatz von Bundesmitteln für den ÖPNV. „Der Bund hat sich so sehr darin verloren, dass er den Überblick verloren hat.“ Transparenz und Wirtschaftlichkeit von Steuermitteln blieben auf der Strecke. Klar sei lediglich, dass der Bund inzwischen über etliche Programme einen zweistelligen Milliardenbetrag in den öffentlichen Nahverkehr stecke.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Allein die drei größten Finanzierungsprogramme hätten sich im Jahr 2021 auf 11,6 Milliarden Euro summiert. Dabei ging es dem Bundesrechnungshof weniger darum, einen konkreten Beitrag einzusparen, sondern vielmehr um die fehlende Transparenz und Effektivität der Mittel. Der öffentliche Personennahverkehr werde vor dem Hintergrund der Bemühungen für mehr Klimaschutz immer wichtiger, betonte Scheller.

Zum Dilemma undurchsichtiger Strukturen trägt bei, dass der öffentliche Nahverkehr grundsätzlich Länderaufgabe ist, die Länder aber wesentlich weniger in ihre regionalen Busse und Bahnen steckten. Diese „Mischfinanzierung“ habe zu gewachsenen Verstrickungen und Verflechtungen geführt, die nicht mehr einfach aufzulösen seien. Das Ergebnis seien „jahrelange“ Fehlentwicklungen, die der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dringend angehen müsse. Grundsätzlich seien solche Mischfinanzierungen auch auf anderen Feldern wie der Bildung oder im Klimaschutz ein Problem. Im öffentlichen Nahverkehr nehme das Problem aber schon wegen der großen Geldsummen ein besonderes Ausmaß an.

Rechnungshof: einheitliches ÖPNV-Gesetz nötig

Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag deutlich die Rolle des öffentlichen Nahverkehrs bei der Bekämpfung der Klimakrise betont. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP will etwa die Regionalisierungsmittel erhöhen, damit Länder und Kommunen die Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV verbessern können. Im Koalitionsvertrag heißt es außerdem, Bund, Länder und Kommunen sollten sich über die Finanzierung einschließlich der Eigenanteile der Länder und Kommunen und die Aufteilung der Bundesmittel verständigen.

Allerdings werde das Grundproblem der intransparenten Finanzierung in dem Absichtspapier nicht angegangen, monierten die Kontrolleure. Für Unmut sorgt zudem auch das umgekehrte Phänomen: Von den üppig bezahlten Fördermitteln ließen die Länder Mittel „in erheblichem Umfang einfach ungenutzt“ liegen. Außerdem: „In der Praxis geben die Länder diese Mittel nicht vollständig für den ÖPNV aus.“

Für die Bundesmittel sollte es künftig ein einheitliches ÖPNV-Gesetz geben, forderte der Rechnungshof. Die Bundesfinanzierung müsse „zwingend“ daran gekoppelt werden, dass die Länder die Grundfinanzierung des ÖPNV „zuverlässig“ erbringen. Wesentlich sei eine entsprechende regelmäßige Auskunft gegenüber dem Bund. Zu dem Bericht selbst wollte sich Wissing nicht äußern. Medienberichten zufolge plant er jedoch ein Sondertreffen mit den Bundesländern zur Stärkung des ÖPNV. „Mein Ziel ist es deshalb, dass wir gemeinsam mit den Ländern einen Katalog erarbeiten mit Maßnahmen, die wir konkret umsetzen können, um den ÖPNV attraktiver zu machen“, sagte Wissing.