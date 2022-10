Bundesnetzagentur zur Gaskrise : Nur bei einem kalten Winter wird es eng

Aktualisiert am

Angesichts des weiter rückläufigen Gasverbrauchs und fast voller Speicher blickt die Bundesnetzagentur zuversichtlicher auf den kommenden Winter. Bei besonders niedrigen Temperaturen ist eine Gasmangellage nach ihren Berechnungen aber weiterhin nicht auszuschließen. Im schlimmsten Fall könnten die Speicher dann Ende Februar leer sein, heißt es in einem Papier, in dem die Behörde verschiedene Szenarien durchspielt.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

„Dank der guten Vorsorge in den letzten Monaten stehen wir mittlerweile besser da“, sagte Behördenpräsident Klaus Müller. „Wir sehen erste Einsparungen beim Gasverbrauch. Das ist ermutigend, so müssen wir weiter machen“. Grundvoraussetzung, um ohne Gasmangel durch den Winter zu kommen, blieben Einsparungen von mindestens 20 Prozent.

Gasverbrauch sinkt deutlich

Vorläufig hilft das ungewöhnlich warme Herbstwetter. In der vergangenen Woche haben private Haushalte und das Gewerbe ihren Gasverbrauch abermals deutlich reduziert. Im Schnitt wurden 608 Gigawattstunden pro Tag verfeuert verglichen mit 1136 Gigawattstunden im vorigen Jahr. Gegenüber dem aussagekräftigeren Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021, den die Netzagentur als Referenz heranzieht, ist der Verbrauch um 31 Prozent gesunken. Der Industrieverbrauch lag nach den neuen Zahlen in der Berichtswoche um rund 25 Prozent unter dem Vierjahres-Mittelwert.

In ihrem Szenarien-Papier unterstellt die Netzagentur für die kommenden Monate sinkende Importe und steigende Exporte. Mit Beginn der Heizsaison dürften insbesondere die Einfuhren über Belgien und die Niederlande abnehmen. Zugleich steige der Bedarf in Süd- und Osteuropa, was zusätzliche Lieferungen aus Deutschland nach sich ziehen könne.

Aktuell stehen abzüglich der Exporte netto 97 Gigawattstunden Gas zur Verfügung. Dank der höheren Lieferungen aus Europa und der LNG-Importe ist das kaum weniger als vor dem Stopp der Lieferungen über Nord Stream 1. Zusätzlich setzt die Netzagentur auf die geplanten neuen Terminals für Flüssiggaseinfuhren. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber schon ein ordentliches Stück gegangen“, heißt es in dem Papier. Mehrere Variablen hätten sich deutlich zum Besseren verändert.

Für den Winter rechnet die Netzagentur je nach Entwicklung des Außenhandels damit, dass Gas in einer Spanne von 78 Gigawattstunden (Szenario 1) bis 51 Gigawattstunden (Szenario 2) verfügbar sein wird. In beiden Varianten wird angenommen, dass ab Ende Oktober Gas aus den Speichern entnommen wird. In einem „Normaltemperatur-Jahr“ würden die Speicher bis zum Frühjahr reichen. Bei deutlich sinkenden Importen und besonders hohen Ausfuhren (Szenario 2) wären die Vorräte aber im April praktisch aufgebraucht. Das würde „Folgeprobleme für den kommenden Winter“ aufwerfen, heißt es dazu.

Mehr zum Thema 1/

Für beide Varianten hat die Netzagentur ebenfalls durchgerechnet, was bei besonders niedrigen Temperaturen und einer für den Februar unterstellten Kälteperiode passieren würde. Im Szenario 1 wäre selbst das zu verkraften. Die Füllstände würden dann im März immer noch 47 Prozent betragen. Im Szenario 2 dagegen würde Deutschland Ende Februar das Gas ausgehen. „Die Reduktion des Gasverbrauchs bleibt daher wichtig, um eine weiterhin mögliche Gasmangellage in einem kalten Winter zu vermeiden“, warnt die Netzagentur.