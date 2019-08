Chef der Bundesnetzagentur : „Die sichere Stromversorgung wird teurer werden“

Aktualisiert am

Herr Homann, der Ausbau der Erneuerbaren ist ins Stocken geraten. Neue Windräder an Land werden kaum noch gebaut, dafür gehen bald die ersten alten Anlagen aus der Förderung und dann auch aus der Produktion heraus. Ist das Ziel von 65 Prozent Ökostrom bis 2030 überhaupt noch zu schaffen?

Auf jeden Fall muss dafür der Ausbau kräftig beschleunigt werden. Deshalb hat das Wirtschaftsministerium am 5. September zu einem Windkraft-Gipfel geladen, auf dem die Dinge angepackt werden müssen. Nicht mit neuen Zielbeschreibungen, sondern ganz handfest. Dabei sind vor allem die Bundesländer gefragt. Denn vieles, an dem es hakt, fällt in ihre Hoheit.