Mehr Anstrengungen gefordert : Netzagentur hält 95 Prozent Gasspeicher-Füllstand für unrealistisch

95 Prozent Speicherfüllstand am 1. November – so lautet im Moment das Ziel, auf das beim Gas alle hinarbeiten. Jetzt überrascht der Chef der Bundesnetzagentur: Das Ziel sei gar nicht mehr zu erreichen.

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält das Ziel eines Gasspeicher-Füllstands von 95 Prozent zum 1. November für unrealistisch. Wenn es dabei bleibe, dass durch die Gaspipeline Nord Stream 1 nur 40 Prozent der Lieferkapazität fließe, seien im besten Fall maximal 80 bis 85 Prozent zu erreichen, sagte Müller.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte in einem „Energiesicherungspaket“ in der vergangenen Woche die Zielmarken ausgegeben, dass die Speicher zum 1. September zu 75 Prozent, zum 1. Oktober zu 85 Prozent und zum 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein sollen. Dieses Ziel würde damit absehbar verfehlt werden.

Müller sprach am Montag bei einem Krisengipfel der baden-württembergischen Landesregierung, Quelle für seine Aussage sind Angaben von Teilnehmern. Derzeit liege der Füllstand bei 65,9 Prozent. Der Behördenleiter gab aber zu bedenken, dass die Füllstände in vielen Nachbarländern noch niedriger seien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Montag deshalb alle EU-Staaten dazu aufgerufen, Gas zu sparen – auch die, die nicht so sehr von russischen Gaslieferungen abhängig sind wie Deutschland.

Das Ziel der Bundesregierung und der Netzagentur sei es, 20 Prozent Gas einzusparen, um sich für den Winter vorzubereiten, sagte Müller. „Wir liegen im Moment bei etwa 14 Prozent Einsparung. Ohne zusätzliche Anstrengung kommen wir da im Winter nicht hin.“ In Habecks Paket ist vorgesehen, im Winter Foyers und Flure öffentlicher Gebäude möglichst nicht zu heizen. Anfang Oktober sollen ferner die Reservekapazitäten der Braunkohlekraftwerke aktiviert werden, damit weniger Gas zur Stromerzeugung genutzt wird.

Parallel zeigte sich Müller auf Twitter damit zufrieden, dass die deutschen Gasspeicher sich überhaupt wieder mit einem annehmbaren Tempo füllten. Die Speicher befänden sich „endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad“, schrieb Müller am Montagmorgen. „Jetzt gilt es, die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen.“ Auch der angeschlagene Gasimporteur Uniper – an dem die Bundesregierung zur Stützung jüngst einen Anteil von 30 Prozent übernommen hatte – habe die Ausspeicherung, also die Entnahme von Gas, beendet.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zu dem Krisentreffen des Bundeslandes eingeladen, um das Land auf den Fall vorzubereiten, dass Russland als Reaktion auf die westlichen Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine seine Gaslieferungen an Deutschland weiter drosselt.